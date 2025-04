Soledad Pastorutti se animó a hablar de "la argentinidad" y alzó la voz en el folklore: "Ser más amable"

Qué dijo Soledad Pastorutti tras el posteo realizado en sus redes sociales.

Soledad Pastorutti es una de las artistas más reconocidas en el ambiente del folklore y viene de presentarse en el Teatro Gran Rex con dos shows el pasado 5 y 6 de abril. Luego de las dos funciones, la cantante de 44 años utilizó sus redes sociales para realizar un posteo reflexivo acerca de lo que vivió en los recitales y de qué manera vive "la argentinidad" mediante la música y el fervor del público.

El pasado 5 y 6 de abril, "La Sole" se presentó en el Teatro Gran Rex frente a una multitud que vivió el show a pura emoción. Es por eso que la artista aprovechó para comentar cómo se sintió ella a través de una serie de comentarios profundos, que expusieron la efusividad que hubo tanto en el escenario como en las instalaciones del espacio cultural.

"La Sole" se presentó el 5 y 6 de abril en el Teatro Gran Rex.

"¡Qué lindo público tengo! ¡Qué afortunada soy! ¡Desde que era una nena me eligieron y todavía lo hacen! Dos funciones agotadas en el Rex de la calle Corrientes. Dos funciones que quedarán marcadas a fuego en nuestra historia", expresó en primera instancia con muchos signos de exclamación para dejar en claro cómo vivió su show. En otro párrafo, habló sobre la vida y sus 30 años dentro del folklore, ya que comenzó desde muy chica.

"La vida siempre sorprende… y de vez en cuando, como dice el 'Nano', nos besa en la boca y a colores se despliega como un mapa de nuestra querida Argentina por las butacas de un teatro. Casi 30 años y nos parece que fue ayer... Somos de muchos lados, pero todos de acá", sostuvo. "La argentinidad sorprende, y cuando creía saberlo todo, me regala un paisaje conocido con otros matices, una mirada nueva, el momento de ser más amable conmigo y dejarme llevar de un lado a otro, como en un vals, por el amor que me dan", subrayó Soledad, quien se mostró sensible frente al recital en el Gran Rex.

Impacto en el folklore por el inesperado anuncio de Luciano Pereyra

El cantante Luciano Pereyra es uno de los artistas más amados del folklore argentino, pero ahora también de la cumbia por la colaboración y nueva versión que armó de un clásico de su extenso repertorio. Luego del éxito que fue su participación en el ciclo Un Poco de Ruido, el oriundo de Luján lanzó un tema más que especial.

La destacada trayectoria de Luciano Pereyra lo ubica entre los intérpretes más destacados de toda la escena musical de la Argentina y una vez más lo demuestra con el relanzamiento de su canción “Si no es muy tarde” en versión cumbia. Como era de esperarse, los fans amaron el estreno y volvieron a estallar de reacciones y comentarios.

El posteo de Luciano Pereyra con los clásicos vasos del show de streaming Un Poco de Ruido.

“Con esta juntada hicimos si no es muy tarde versión cumbia y con todos Uds ya la podemos disfrutar OOOAAAAAA”, escribió Luciano Pereyra en sus redes sociales sobre el videoclip con Ezequiel Y La Clave, Un Poco De Ruido y Pinky SD. Por su parte, Ezequiel escribió una dedicatoria llena de palabras de cariño y emocionó a todos.

“A toda la familia Lucianera y Cumbiera. Quiero compartir con todos mi felicidad y agradecerles desde lo más profundo del corazón, alcanzar uno mismo sueños ‘cantar con Lucho’. Gigante, Humilde y Generoso. Son todas palabras de admiración y agradecimiento a este artista de Ostia, también a mis amigos de “Un Poco De Ruido” por regalarme muchos momentos de felicidad cada vez que nos juntamos. Los Quiero”, expresó Ezequiel desde Instagram.