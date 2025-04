Sorpresa en el folklore por lo que hizo Soledad Pastorutti con un holograma en el Gran Rex: "Fiesta de emociones"

Soledad se presentó en dos funciones en el Teatro Gran Rex.

Soledad Pastorutti protagonizó dos funciones en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, los pasados 5 y 6 de abril con localidades agotadas. Uno de los sucesos más emotivos de los conciertos fue el primero: la artista abrió su show con un holograma alusivo a su adolescencia que removió los recuerdos de sus fans más antiguos.

La intérprete de canciones como Adonde Vayas, Tren del Cielo y El Bahiano comenzó su carrera artística de manera masiva con apenas 15 años y el recital que presentó en el Gran Rex, llamado Simplemente Soledad, comenzó con un holograma de esa niña, lo que causó impresión en los presentes. Con la interpretación del clásico Canta Para Papá, emblema del repertorio de La Sole para sus fans acérrimos, apareció en el escenario la recordada Sole que se vestía con ropa autóctona y el pelo llovido.

"Cantando para papá... Así empezó la segunda noche en el Teatro Gran Rex!!! Simplemente gracias por ser parte de esta fiesta de emociones!!!", escribió Soledad en el pie de foto de un posteo sobre la apertura de su propuesta teatral. La canción elegida tampoco es aleatoria: en este show La Sole festeja sus casi 30 años de carrera y es sabido que Omar Pastorutti, su padre, tuvo un rol fundamental en su impulso como cantante popular en su niñez.

El descargo de La Sole tras sus recitales en el Gran Rex

"Que lindo público tengo!!! Que afortunada soy!!! Desde que era una nena me eligieron y todavía lo hacen!!! Dos funciones agotadas en el Rex de la calle Corrientes. Dos funciones que quedarán marcadas a fuego en nuestra historia! La vida siempre sorprende… y de vez en cuando, como dice el “Nano”, nos besa en la boca y a colores se despliega como un mapa de nuestra querida Argentina por las butacas de un teatro… Casi 30 años y nos parece que fue ayer… Somos de muchos lados, pero todos de acá", escribió Soledad. Y cerró: "La argentinidad sorprende, y cuando creía saberlo todo, me regala un paisaje conocido con otros matices, una mirada nueva, el momento de ser más amable conmigo y dejarme llevar de un lado a otro, como en un vals, por el amor que me dan".

El anuncio de La Sole sobre el fin de una etapa de su año laboral

"Anoche cerramos la gira de verano en Maciá, Entre Ríos. Y volví con la emoción de aquellos primeros escenarios donde todo empezó... Gracias por tanto, siempre! Nuestros próximos encuentros serán en poquitos días en el Teatro Gran Rex! Los espero... 5 y 6 de abril... Para vivir dos noches especiales!", pronunció Pastorutti en el pie de foto de su publicación de Instagram. "Juro que me llena el alma ver a tanta gente ahí, ame la nena que se emociono somos todos ella" y "Qué show Sole! No dejas de sorprenderme nunca, qué lindo verte con esa sonrisa y tan feliz en cada escenario" fueron algunos de los mensajes que le dejó la gente.