Emoción en el folklore tras el show que dio El Chaqueño Palavecino en la Patagonia: "El calor"

El Chaqueño Palavecino viene de tocar en varios puntos del país en este arranque del 2025.

El Chaqueño Palavecino es uno de los grandes referentes del mundo del folklore por su aporte a la música popular en estos 40 años de carrera que se encuentra celebrando en este 2025. El experimentado artista de 65 años viene de tocar en un lugar de la Patagonia argentina y causó emoción en este ambiente por lo que manifestó a través de sus redes sociales.

Durante el transcurso de los pocos meses de este 2025, El Chaqueño Palavecino tuvo varios recitales encima en festivales de distintas partes del país, por lo que su vorágine de actividades con la música sigue siendo intensa. En este contexto, el creador de Amor salvaje utilizó sus redes sociales para exponer lo que sintió en una de sus recientes presentaciones.

El Chaqueño Palavecino se presentó en Playas Doradas, Río Negro.

"¡Playas Doradas, qué lindo fue compartir con ustedes", celebró El Chaqueño tras su show en un balneario turístico ubicado en la provincia de Río Negro en el que viven menos de 200 personas, pero que se llenó producto de su recital. El lugar suele ser concurrido por habitantes de la localidad de Sierra Grande y alrededores. "Vivimos una fiesta inolvidable en este paraíso patagónico, rodeados de mar, arena brillante y el calor de su gente. Gracias por tanto cariño y por cantar conmigo cada copla ¡Nos vemos en el camino, siempre con el folklore en el alma", añadió.

El cantante de 65 años fue protagonista de festivales icónicos en esta temporada de verano, como el Festival de Folklore en Cosquín y el Festival de Doma y Folklore Jesús María. A diferencia de otros artistas, El Chaqueño no brindó declaraciones respecto a la delicada situación en la Patagonia atravesada por los incendios a pesar de haberse presentado en el sur del país.

El Chaqueño Palavecino se cruzó con un periodista y hay polémica en el folklore: "Tenés cara de español"

El Chaqueño Palavecino es sin dudas uno de los referentes del ámbito del folklore en Argentina y su reciente presentación en el Festival de Peñas de Villa María causó todo tipo de reacciones en los amantes de la música popular. Sin embargo, hubo un altercado previo al show: en la conferencia de prensa que brindó, se cruzó con un periodista por un tema delicado y su testimonio encendió la polémica.

El Chaqueño Palavecino, Los Manseros Santiagueños, Sergio Galleguillo, "El Indio" Lucio Rojas, Los Tekis y Los 4 de Córdoba fueron los protagonistas del Festival de Peñas de Villa María realizado el pasado 7 de febrero. Antes de la puesta en marcha del evento, distintos artistas de la grilla dieron una conferencia de prensa y hubo una pregunta que se repitió en el marco de la Ley de Emergencia Territorial Indígena derogada por Javier Milei en diciembre de 2024.

"Teniendo en cuenta el lugar de donde venís, la preocupación que tenemos como comunicadores sociales de esta embestida que está haciendo el gobierno nacional sobre los pueblos originarios declarando a algunas agrupaciones como grupos terroristas, sacándoles las tierras a grupos originarios. Sé que es una pregunta un poco complicada, pero te caracterizás por ser políticamente incorrecto y me gustaría una reflexión tuya sobre este avasallamiento", fue la consulta del periodista Ricardo Mangano. El Chaqueño demostró que no le gustó para nada lo que le preguntó y lo dio a entender con su inmediata respuesta.

"Vengo a cantar zambas y chacareras, que es lo que interesa en estos momentos. Si es por eso, viene de la época en que llegaron los españoles acá. En la zona nuestra, no se sacó hasta ahora nada, yo nací en ese lugar. Por eso no quiero meterme en esto, no lo tendrías ni que preguntar porque es para largo y no lo vas a entender", soltó. Además de eso, El Chaqueño siguió arrojando dardos contra Ricardo Mangano porque "todavía hay periodistas así como vos, que le interesa esto y no una zamba". Y concluyo: "No entiendo por qué te tengo que estar contestando. Mirá dónde me llevás cuando tengo que estar calentando la garganta para cantar, pero te lo explico porque hay varios como vos, que no se mueven de la silla y preguntan. Te puedo decir que esto es de desde siempre, de cuando vinieron los españoles, vos tenés cara de español, de árabe, ya has venido quitando algo".