Polémica en el folklore por la fuerte declaración del Chaqueño Palavecino: "Me corresponde"

Sorpresa en el folklore por la fuerte declaración del Chaqueño Palavecino.

La conferencia de prensa realizada en el marco de la 51ª edición de la Serenata a Cafayate fue una de las más memorables, marcada por la energía y el entusiasmo que transmitieron los propios artistas presentes. El evento estuvo cargado de anécdotas y momentos emotivos que resaltaron la esencia de esta tradicional celebración. Sin embargo, una de las personas que más se destacó fue el Chaqueño Palavecino al recordar sus comienzos en la festividad.

El Chaqueño rememoró sus inicios en Cafayate, en particular su participación en la Pre Serenata de 1992, donde se consagró como el gran ganador. “Cafayate es sinónimo de alegría, ahí va la gente a divertirse, a pasarla bien, gastar sus últimos pesos que tienen, son los que más aportan a toda esta fiesta, el obrero, agradecerle a todos ello, ya el hecho de salir de sus hogares, van contentos. Siempre está la gente y es positivo, están el 100% la noche que estamos nosotros hasta el amanecer, siempre se hizo así y lo conté, porque y como y desde hace mucho tiempo pasó a ser un mito y parte de la Serenata. Cafayate es una fiesta exitosa y hacerlo jueves, viernes y sábado va a andar bien, porque si hacia viernes y sábado queda corto”, expresó.

El Chaqueño Palavecino junto a la intendente de Cafayate Rita Guevara.

Su relato despertó nostalgia y reafirmó su fuerte vínculo con el festival que lo vio crecer artísticamente. Ante este recuerdo, se planteó una cuestión pendiente: un reconocimiento que aún espera recibir. "Me gustaría tener ese premio, ¿a dónde ha ido? ¿Quién lo tiene? (se ríe) Bueno, pero era así, yo los jodo, porque en realidad gané, ha sido algo muy bonito, algo que ojalá hubiera grabado, así con aplausos, subir tres veces al escenario, ha sido una conquista linda. Y después fui a Cosquín, también gané un premio, venía bien, éramos jóvenes, con muchas ganas... La Pre Serenata sería un premio que me corresponde”, concluyó.

La intendente de Cafayate, Rita Guevara, fue consultada sobre el tema y aseguró que trabajará para saldar esa deuda con el artista. “El Chaqueño no olvida”, expresó con firmeza, dejando en claro la importancia de este gesto para él y su historia con la Serenata.

Sorpresa en el folklore por lo que se supo de Cacho Deicas y el Chaqueño Palavecino: "Siempre"

El Chaqueño Palavecino sorprendió al folklore al subir una publicación inesperada junto a Cacho Deicas, líder del grupo Los Palmeras. El mensaje del cantor que une al mundo del folklore y la cumbia en una impensada foto.

A través de su cuenta de Instagram, el Chaqueño Palavecino saludó a Cacho Deicas en el día de su cumpleaños con una fotografía amistosa: "Feliz Cumple Cacho querido! Desearte lo mejor, siempre. Y una pronta recuperación, abrazo enorme @cachodeicasoficial".

Este mensaje se da en medio de la crisis que están viviendo Los Palmeras tras el ACV que sufrió Cacho Deicas y lo sacó de los escenarios. La feroz interna entre Los Palmeras se habría originado con Marcos Camino en declaraciones al programa Secretos Verdaderos (América TV): "Desgraciadamente, no permiten que use el teléfono. No tiene comunicación con nosotros. No podemos hablar con él porque sus hijos no se lo permiten". Este comentario no cayó para nada bien en la familia Deicas y Luciano, el hijo de "Cacho", salió con los tapones de punta a exponer detalles de lo que vivió su padre con conversaciones elevadas de tono de él y Camino. "Mi padre vive por lo que hace, es su vida. Pero con todo lo que ya le dio al grupo, tiene que haber un límite en algún momento. Apenas estaba recuperándose y ya le pedían un mensaje para salvar los contratos. Esto deja mucho que desear", lanzó en redes sociales.

En los chats que filtró Luciano, se puede observar que la conversación no contaba con un tono amigable: uno de los focos de discusión fue que "Cacho" participó en un show de Uriel Lozano y no le cobró nada, tratándose de un gesto genuino por parte del cantante. "No le debíamos nada, le hicimos el favor de darle un lugar en nuestro show, no me creas estúpido, alguna vez hace algo positivo, trae una idea, preocúpate por aprender las letras, por tirar una idea", escribió Camino enojado. Esta situación fue el deterioro de la relación entre ambos, de acuerdo a la palabra de Luciano.