Se filtró cómo será la gran entrada de Shakira en la apertura del Mundial 2026, a pocas horas del comienzo.

Una filtración en las últimas horas comenzó a revolucionar las redes sociales. Según trascendió, la cantante colombiana Shakira tendría preparada una entrada espectacular para su esperado show durante la apertura del Mundial 2026, el evento deportivo más importante del planeta. La transmisión de la ceremonia será a las 14.30 horas de Argentina.

Aunque la organización todavía no confirmó oficialmente los detalles de la presentación, distintas versiones aseguran que la artista protagonizará una apertura de alto impacto, diseñada especialmente para millones de espectadores alrededor del mundo.

A lo largo de los años, Shakira construyó una fuerte relación con el fútbol gracias a canciones que marcaron distintas generaciones de fanáticos y eventos deportivos internacionales.

Una puesta en escena a la altura del evento

De acuerdo con un video que comenzó a circular, la entrada de Shakira comenzará en los vestuarios acompañada por sus bailares hasta llegar al campo de juego, en una producción que combinaría música, efectos visuales y una importante apuesta tecnológica.

La presencia de Shakira en un escenario mundialista no pasa desapercibida. A lo largo de los años, la artista construyó una fuerte relación con el fútbol gracias a canciones que marcaron distintas generaciones de fanáticos y eventos deportivos internacionales.

Por ese motivo, su participación aparece como uno de los momentos más esperados de la ceremonia, generando una enorme repercusión en redes sociales incluso antes de que se conozcan los detalles definitivos del espectáculo. Además, se cree que la colombiana aprovechará la ocasión para repasar algunos de los mayores éxitos de su carrera.

Por el momento, ni Shakira ni los organizadores realizaron declaraciones oficiales sobre el contenido de la presentación. Sin embargo, la expectativa no deja de crecer y todo indica que su actuación podría convertirse en uno de los momentos más comentados del día.