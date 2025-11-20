ULTRA 2026 revela el line up de la Fase 2 para su edición 2026: quiénes tocarán

Festival ULTRA.

ULTRA Buenos Aires acaba de anunciar el lineup de su Fase 2 para la sexta edición, que tendrá lugar del sábado 14 al domingo 15 de febrero de 2026 en el Parque de la Ciudad. Reafirmando aún más su estatus como el festival de música electrónica más importante de Argentina, ULTRA Buenos Aires suma una nueva oleada de artistas de renombre a un lineup ya cargado de figuras, incluyendo nuevos headliners como el ícono sueco Alesso, el ganador del GRAMMY Zedd, el fundador de Dharma Worldwide KSHMR y el artista canadiense-belga Apashe.

El lineup de la Fase 2 también incluye artistas de vanguardia como el referente del hard-techno 999999999, el productor innovador Fantasm, la estrella en ascenso Patrick Mason y el DJ/productor alemán Prada2000. Los artistas de melodic techno incorporados al lineup de la Fase 2 de ULTRA Buenos Aires incluyen a Massano, una fuerza protagónica cuyo sonido sigue marcando pistas en todo el mundo, así como al dúo italiano Agents of Time.

El lineup continúa con el referente del tech-house Cloonee, seguido por la ascendente Carlita, reconocida por su estilo que fusiona géneros. A ellos se suman O.BEE b2b Tomas Station y Mita Gami, fundador de Maccabi House y uno de los artistas más innovadores de la escena actual. Otros referentes del techno que se suman al lineup incluyen a Enrico Sangiuliano, la magnética Anfisa Letyago y el proyecto Space 92 b2b Popof presentan Turbulences.

El impacto local también ocupa un lugar central con Peces Raros (Live), una fuerza clave de la escena de rock electrónico en Argentina, acompañados por Benji Dialog (Live), artista jamaiquino en ascenso reconocido por sus atmósferas sintetizadas; Los Refrescos (Live), el dúo de hermanos gemelos cuyo proyecto fusiona performance electrónica con experimentación indie; E/Tape, el DJ que desafía los límites con un diseño sonoro profundo y texturado; y Malena Narvay (Live), quien continúa expandiendo su universo artístico a través de un formato electrónico dinámico.

Para cerrar esta poderosa ola de incorporaciones, ULTRA Buenos Aires 2026 presenta a Kolombo b2b Fran Bortolossi, adorados por los amantes del groove, y al peso pesado internacional Miguel Bastida.

ULTRA Buenos Aires forma parte de la familia ULTRA Worldwide, que continúa consolidando su estatus como la marca de festivales de música más internacional del mundo. Con eventos activos en los seis continentes habitados -incluyendo el emblemático Ultra Music Festival en Miami- la marca global es reconocida por ofrecer una combinación inigualable de talento electrónico de primer nivel, tecnología de vanguardia y producciones de gran escala. Estate atento a las próximas fases de anuncios del lineup siguiendo a ULTRA Buenos Aires en Instagram, Facebook, y X.

Line Up de las fases 1 y 2 de Ultra Buenos Aires 2026

Headliners

999999999

ABOVE & BEYOND

ALESSO

CAMELPHAT

CHARLOTTE DE WITTE

DEADMAU5

DOM DOLLA

INDIRA PAGANOTTO

JAMIE JONES

JOSEPH CAPRIATI B2B MAU P

KEVIN DE VRIES

KLANGKUENSTLER

KSHMR

MASSANO

RICHIE HAWTIN

STEVE ANGELLO

ZEDD

Soporte