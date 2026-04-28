Entradas para Ed Sheeran en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en Huracán

Ed Sheeran vuelve a Argentina después de siete años. (Crédito de foto: Ed Sheeran)

El cantante británico Ed Sheeran confirmó su esperado regreso a Argentina con un show en Buenos Aires, que marca su vuelta al país tras siete años. El recital se realizará el próximo 29 de noviembre en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, más conocido como Estadio Huracán, y forma parte de su nueva gira internacional titulada LOOP Tour. La noticia generó gran expectativa entre sus fanáticos locales, que aguardaban su regreso desde su última visita.

El espectáculo no llegará solo. El músico estadounidense FINNEAS fue confirmado como artista invitado internacional, sumando un atractivo adicional a la velada. Reconocido por su trabajo como productor y por su carrera solista, FINNEAS aportará una apertura de alto nivel a una noche que promete ser una de las más convocantes del año.

La gira de Ed Sheeran

En cuanto a la venta de entradas, habrá una preventa exclusiva para clientes BBVA a partir del 4 de mayo a las 12, con la posibilidad de acceder a seis cuotas sin interés. La venta general comenzará el 5 de mayo a la misma hora, manteniendo el beneficio para clientes de la misma entidad bancaria. Los precios van desde 125,000 pesos argentinos en Campo Trasero, hasta los 280,00 en Platea Preferencial

El LOOP Tour se presenta como una experiencia completamente renovada. Según se adelantó, el show contará con un diseño de escenario innovador y un repertorio que combinará nuevas canciones con los clásicos que consolidaron a Sheeran como uno de los artistas más populares del mundo. Entre los temas destacados estarán las canciones de su último álbum, Play, lanzado en 2025, junto a los hits que lo acompañan desde sus inicios.

El disco Play representa una nueva etapa en la carrera del artista. En este trabajo, Ed Sheeran explora sonidos globales con influencias de tradiciones musicales de India y Persia, integrándolas con el folk irlandés que marcó sus comienzos. El resultado es un álbum que combina lo experimental con su esencia de cantautor, manteniendo la sensibilidad de sus baladas mientras incorpora ritmos y estructuras innovadoras.

Show de Ed Sheeran en Argentina.

Ed Sheeran y su impacto mundial

El impacto del álbum fue inmediato: tras su lanzamiento, logró posicionarse en el puesto número uno en múltiples mercados internacionales, entre ellos Reino Unido, Alemania, Irlanda y Australia. Además, el artista lanzó posteriormente Play – The Remixes EP, donde reversiona algunas de sus canciones junto a destacados músicos del sur de Asia, ampliando aún más su alcance global.

Ed Sheeran llegará a Argentina después de haber visitado República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Chile y Colombia, como parte de su gira por América Latina. Con una propuesta artística renovada y una fuerte conexión con el público argentino, el regreso de este artista promete convertirse en uno de los eventos musicales más importantes de 2026.