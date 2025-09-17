Ed Sheeran habló por primera vez de su disco póstumo: "Está en mi testamento"

Ed Sheeran habló por primera vez de su disco póstumo.

El cantautor británico Ed Sheeran se hizo viral luego de sus dichos en una entrevista, en la que reconoció que ya está trabajando en su álbum póstumo. "Está en mi testamento", aseguró el artista ahondando en detalles sobre su legado en la música.

Ed Sheeran se sinceró durante una gira de notas por el lanzamiento de su octavo álbum de estudio, titulado Play, que será el primer disco de su segunda pentalogía. A Play le seguirán Pause, Rewind, Fast Forward y Stop, pero este último no marcará el final del artista en la industria. En una entrevista a Apple Music, Sheeran mencionó que tras esta nueva cadena de trabajos, dejará de hacer álbumes principales.

El entrevistador se mostró sorprendido ante la revelación y le preguntó a Ed Sheeran si Stop sería su retiro de las discográficas, pero la respuesta del cantautor lo contrarió aún más: "En realidad, no. Habría un disco después de Stop titulado Eject. Eject es el álbum de mi testamento. De hecho, está literalmente en mi testamento, y mi mujer, Cherry, podrá elegir las canciones. Está todo incluido ahí, por si me fuera mañana mismo".

La revelación de Ed Sheeran sobre su testamento y su álbum póstumo

Por último, Sheeran compartió una reflexión sobre los discos póstumos de los artistas y se mostró seguro de su decisión de planificar el después de su muerte: "¿Sabes que muchos de los discos póstumos que se publican son, en cierto modo improvisados? Yo quiero hacer uno que esté planeado. Hablaré con Cherry a lo largo de mi vida, y le diré me gusta mucho esta canción. No quiero irme y que alguien simplemente revuelva cosas y las publique así nada más. Quiero que todo esté planeado".