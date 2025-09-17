Quién es Isabella Ladera: edad, de dónde es y qué pasó con Beéle

A pesar de que la relación terminó hace tiempo, la influencer Isabella Ladera volvió a verse vinculada con el cantante colombiano Beéle a comienzos de septiembre de 2025, cuando se filtró un video íntimo de la expareja. ¿Quién es Ladera y qué pasó?

Quién es Isabella Ladera: cuántos años tiene y de dónde es

La influencer Isabella Ladera nació el 23 de agosto de 1999 en Venezuela. Su primera publicación en redes sociales fue en agosto del 2016, se trató de una foto suya jugando tenis. Hoy con 26 años, acumula más de 6,6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y otros 5 millones en su cuenta de TikTok.

La creadora de contenidos es conocida por publicar videos con trends de baile y de estilo de vida como videos POV y mini vlogs familiares. Suele publicar contenido junto a su madre y sus hermanas, Stefania y Angelu. Además, tiene una hija de 5 años, Mía Antonella, que tuvo junto a un exnovio.

Además de ser influencer, la joven venezolana ha quedado en el foco de escena pública por salir con el cantante Beéle. En una historia marcada por rupturas y reconciliaciones nunca confirmadas, que sumó un nuevo capítulo -incluso después de terminar- tras la filtración de un video íntimo de la expareja.

Cómo fue la relación de Isabella Ladera y Beéle

La relación entre la influencer y el cantante se conoció en medio de una polémica. Fue la propia exesposa de Beéle y madre de sus hijos, Camila Rodríguez, quien denunció en redes una presunta infidelidad de parte del artista con Ladera. De acuerdo a las declaraciones del cantante, ambos se conocieron en un evento benéfico en Caracas, Venezuela, a principios de 2023.

El 14 de septiembre de 2023, Isabella publicó por primera vez fotos junto a Beéle en redes sociales y confirmó la relación. La publicación coincidió con el cumpleaños del segundo hijo del cantante, lo que fue visto por algunos seguidores como una provocación y alimentó el escándalo. A pesar de los dichos, la pareja consolidó su relación yendo a la gala de los Premios Billboard Latinos 2023 en Miami.

Un mes después la tiktoker anunció públicamente que su relación con Beéle había terminado. El impasse duró solo días porque en un vivo la pareja anunció que había vuelto. La joven compartió fotos y expresó su amor por el cantante en diferentes entrevistas a lo largo del 2024.

Sin embargo, en octubre de 2024 Isabella Ladera confirmó definitivamente el fin de la relación. En el medio de la ruptura circularon rumores que vinculaban a Beéle con Kelly Reales aunque jamás lo confirmaron.

La filtración del video íntimo

El pasado 8 de septiembre de 2025, la expareja volvió a quedar en medio es la esfera pública por la difusión de un video íntimo de ambos. La influencer fue la primera en hablar sobre el tema en su cuenta de Instagram donde manifestó que se trataba de “una de las traiciones más crueles", aunque no mencionó a nadie.

La joven aseguró que solo dos personas tenían acceso al video compartido y que, mientras ella soporta el impacto emocional y personal, “el verdadero responsable permanece en silencio”, en referencia a Beéle. Además, lo consideró violencia de género y manifestó: “No soy la vergüenza de esta historia. La vergüenza recae sobre quien traicionó”.

También anticipó que irá a la Justicia. "Estoy tomando acciones legales y me encuentro recibiendo asesoría para proceder por las vías correspondientes". "Tampoco voy a esconderme", afirmó al remarcar que mantendría sus compromisos laborales.

Y concluyó: "Mi valor no se define por un video, ni por la crueldad de otros. Mi historia no termina aquí". Por su parte, Beéle optó por guardar silencio y hasta ahora no se ha manifestado, ni referido públicamente al hecho.