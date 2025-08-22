Entradas Benjamín Amadeo en el teatro Gran Rex 2025: precios y fechas de cuándo toca

Benjamín Amadeo se presenta en el Teatro Gran Rex.

Benjamín Amadeo prepara su esperado regreso al emblemático Teatro Gran Rex para despedir Salvando las distancias, su último álbum que lo mantuvo recorriendo escenarios en una gira internacional desplegando todo su talento con sus canciones que llegan al corazón de todos. El reconocido cantautor transita una carrera profesional en constante y firme ascenso, llegando a múltiples destinos de Latinoamérica y Europa donde deja huella con sus atrapantes canciones que enamoran y emocionan.

Salvando las distancias es el álbum que lo llevó a retomar y reafirmar su lugar en la música. A través de 11 canciones marcó una evolución en esta faceta como cantante y compositor. En este material, el artista comparte con sus fanáticos un viaje lleno de sensibilidad y energía, manteniendo su esencia a un nivel especial. Cada canción, invita a abrazar y conectar profundamente con recuerdos.

Cuándo toca Benjamín Amadeo en el Teatro Gran Rex 2025

Benjamín Amadeo se presenta en el Teatro Gran Rex los días 26 y 27 de septiembre.

Por dónde comprar entradas para Benjamín Amadeo en el Teatro Gran Rex 2025

Benjamín Amadeo con el güiro.

Las entradas para las dos noches en el Gran Rex están disponibles en Tuentrada.com con todos los medios de pago y un beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas del Banco Galicia Visa.

Precios de entradas para Benjamín Amadeo en el Teatro Gran Rex 2025

Platea 1 + M&G: $115.000

Platea 1: $86.250

Platea 2: $74.750

Platea 3: $63.250

Platea 4: $51.750

Platea 5: $46.000

Super Pullman 1: $69.000

Super Pullman 2: $57.500

Pullman 1: $40.250

Pullman 2: $34.500

Pullman 3: $28.750

Pullman 4: $23.000

Pullman 5: $17.250

El presente de Benjamín Amadeo

Con sus primeros discos recibió un Premio Gardel como “Mejor Álbum Nuevo Artista Pop” y dos nominaciones como “Mejor álbum artista pop”. En el último año, Benja ha tenido un gran crecimiento con el lanzamiento de su álbum Salvando las distancias, que incluye los sencillos Para Siempre junto a Soledad, Sálvame, La Amistad y Cositas. Dicho álbum también fue nominado a los Premios Gardel 2025 como Mejor álbum Pop / Rock.

En la presentación del disco, agotó un show en el Gran Rex, tres funciones en el Teatro Vorterix y el patio del Konex en la Ciudad de Buenos Aires. Además, realizó conciertos en toda Argentina y en España. Además, fue elegido por distintas marcas para encabezar sus campañas y es uno de los conductores de Soñé que volaba, el programa éxito de Olga. Su música tiene más de 150 millones de reproducciones en Spotify y sus videos más de 70 millones de vistas en YouTube. Ha compartido canciones con artistas como Miranda, Los Auténticos Decadentes, Pericos, Macaco y Monsieur Periné, entre otros. Y fue elegido por Ed Sheeran, Norah Jones, Camilo, Backstreet Boys y Sebastián Yatra, para compartir escenario.