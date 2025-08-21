Llega Rocky, el artista surcoreano a la Argentina en el Teatro Flores 2025: precios y fecha de cuándo toca

Llega el cantante surcoreano Rocky.

El talentoso artista surcoreano Rocky, quien alcanzó fama internacional como parte del grupo ASTRO, anunció su llegada a Buenos Aires como parte de su nueva etapa como solista. El concierto se llevará a cabo en el Teatro Flores, en un formato exclusivo de capacidad limitada. Una posibilidad única de presenciar toda la capacidad artística de este artista, que es un gran ícono de la música de su país.

Será la primera vez que Rocky se presente en Buenos Aires, en un espectáculo que promete combinar lo mejor de su presente artístico con la energía y sensibilidad que lo convirtieron en uno de los artistas más queridos del K-pop. Esta presentación ha generado gran expectativa entre fans de todo Latinoamérica, que esperan ansiosos su llegada para poder disfrutar en vivo y en directo de su talento.

Cuándo toca Rocky en Argentina 2025 y por dónde comprar entradas

El recital será este martes 09 de septiembre en el Teatro Flores de Buenos Aires.

Las entradas se venden por la página passline.com.

Precios de entradas para ver Rocky en Argentina 2025

Golden (incluye presencia de prueba de sonido): $225.000

Entrada general: $75.000

Add on, instax photo: $62.500

Add on, hi touch: $60.000

Add on soundcheck (prueba de sonido, no incluye recital): $50.000

Add on, signed photo (poster firmado): $25.000

La historia del cantante surcoreano Rocky

Rocky nació el 25 de febrero de 1999 en Jinju, provincia de Gyeongsang del Sur, Corea del Sur. Asistió y se graduó en Hanlim Multi Art School con un enfoque en Música Práctica. En 2010, en el quinto grado de la escuela primaria, Rocky participó en la audición del musical Billy Elliot. En el mismo año, se convirtió en aprendiz de Fantagio.

Había sido concursante de Got Talent de Corea en 2011 y debutó como parte del grupo de chicos de seis miembros, Astro, el 23 de febrero de 2016, como bailarín y rapero del grupo. El 28 de febrero de 2023 anunció su salida de Astro y la culminación de su contrato con Fantagio y en agosto de 2023, creó su propia compañía de entretenimiento, One Fine Day Entertainment, para empezar la carrera solista.

Durante su "Latin America Tour 2025", pasará por países como Argentina, Perú, Brasil y México. El cantante es el CEO de Wonijin Entertainment y es exmiembro del grupo surcoreano Astro, donde participó como rapero, cantante y bailarín. También fue parte de la subunidad JINJIN & Rocky, que debutaron en 2022 con su mini album Restore. Una historia grande que sigue escribiendo.