Entradas para Juanes en Argentina 2025: precios y fecha de los shows en el Movistar Arena

Juanes se presenta en Argentina 2025.

El artista colombiano Juanes llega al país con shows que prometen ser inolvidable en Argentina 2025. Se trata de un reencuentro con el público de ese país con el que mantiene desde hace décadas una conexión especial. Es que a sus 53 años, se mantiene vigente como uno de los cantantes más importantes que tiene Latinoamérica, reconocimiento que se ganó con el pasar del tiempo y con su música.

Juanes cuenta en su haber con 27 premios Grammy/ Latin Grammy y volverá a presentarse en suelo argentino con un show producido por Fenix Entertainment, en el que sonarán sus más recientes creaciones y sus temas más reconocidos como: A Dios le pido, Es por ti, Volverte a ver, Para tu amor y La camisa negra, entre muchos otros. El recinto elegido es el Movistar Arena, del barrio porteño de Villa Crespo.

Por dónde comprar entradas para Juanes en el Movistrar Arena 2025

En cuanto a su presentación en Buenos Aires, Juanes estará el 28 de octubre en el Movistar Arena.

Precios de las entradas de Juanes en el Movistar Arena 2025

Platea baja: de $85.000 a $110.000

Campo sentado: de $105.000 a $125.000

Presentaciones de Juanes en Argentina 2025

Juanes estará en el Movistar Arena.

El tour argentino comenzará el 28 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires, escenario donde el músico ya ha tenido históricas presentaciones y al que vuelve con una puesta renovada. Luego, el recorrido continuará el 30 de octubre en el Arena Maipú de Mendoza, una de las plazas más esperadas por el público cuyano. Finalmente, la gira cerrará el 31 de octubre en el Quality Arena de Córdoba, donde se espera una gran convocatoria de fanáticos que han seguido de cerca la carrera de Juanes a lo largo de los año.

El cantante Juanes consiguió ganar varias ediciones de los premios Grammy. En 2012 consiguió el Grammy a Mejor Video en Versión Larga, junto con su productor, Juan Luis Guerra. Hasta entonces había conseguido 23 premios Grammy Latino, un Grammy anglo en 2009, 18 premios MTV y 16 premios Lo Nuestro.​ En marzo de 2010 el músico fue galardonado con el BMI President’s Award en su 17º edición.