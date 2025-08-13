Entradas Toto en Argentina 2025: precios y fecha de cuándo toca

Vuelve Toto a Argentina en 2025.

La mítica banda Toto vuelve a Argentina en este 2025. Después de su increíble presentación en noviembre del año pasado, el grupo estadounidense anunció su regreso al país. Esta vez junto al cantautor estadounidense Christopher Cross como invitado especial. No faltarán clásicos como Africa, I'll Be Over You, Rosanna y Hold The Line, entre tantos otros con los que emocionaron y marcaron generaciones.

Antes, Christopher Cross repasará todos los éxitos por los que es mundialmente conocido, incluidos Sailing y Ride Like The Wind. Toto ha celebrado un logro tras otro a lo largo de 2024 y 2025. La canción Africa obtuvo el certificado de diamante por la RIAA en Estados Unidos al vender más de 10 millones de copias. Actualmente, las ventas acumuladas superan los 10,5 millones. Además, Hold The Line fue certificada triple platino por ventas de tres millones de copias, mientras que Rosanna alcanzó el doble platino con dos millones de copias vendidas. Africa ya superó los dos mil millones de reproducciones en Spotify, y Hold The Line acaba de alcanzar el hito de mil millones de reproducciones en la misma plataforma.

Cuándo toca Toto en Argentina 2025 y por dónde comprar entradas

Toto vino por última vez en 2024.

La legendaria banda Toto se presentará el próximo 13 de diciembre en el Campo Argentino de Polo. La preventa exclusiva Santander Visa comenzará el jueves 14 de agosto a las 10 por 48 horas o hasta agotar stock. La venta general una vez finalizada la preventa a través y únicamente por www.entradauno.com. Una oportunidad única para poder celebrar de lo mejor del repertorio de esta banda. Los precios aún no se dieron a conocer.

Historia de Toto antes de su regreso a Argentina

Respecto a la trayectoria del grupo, las ventas acumuladas de álbumes de Toto superan ahora los 50 millones de copias, y su repertorio se reproduce más de tres millones de veces al día solo en Spotify, por una audiencia que, mes a mes, se vuelve cada vez más joven. De hecho, más del 50% de sus oyentes en streaming tienen 34 años o menos. El total de reproducciones ya supera los 4 mil millones en Spotify y los 6 mil millones en todas las plataformas.

Tanto individual como colectivamente, los miembros de la banda han dejado su huella en incontables álbumes ganadores de premios Grammy en todos los géneros. Toto es una de las pocas bandas de los años 70 que ha sabido resistir el paso del tiempo y las modas, manteniéndose vigente hasta hoy. Junto a Steve Lukather (guitarra/voz) y Joseph Williams (voz), se suman Greg Phillinganes (teclados/voz), Shannon Forrest (batería), John Pierce (bajo), Warren Ham (vientos/percusiones/voz) y Dennis Atlas (teclados/voz).