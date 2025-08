Entradas Billy Idol en Argentina 2025: precios y fecha de cuándo toca

Billy Idol vuelve a Argentina en 2025.

Billy Idol vuelve a Argentina con un show que promete ser realmente especial. El icónico músico de rock llega al país en el marco de su gira "It´s a Nice Day to...Tour Again!". Se trata de la primera presentación en la Ciudad de Buenos Aires del cantante británico desde el 2022. El artista sostiene más de 46 años de carrera como solista, con una trayectoria que lo acompaña de grandes éxitos, como Dancing with myself y Eyes without a face.

Idol lanzó su nuevo LP Dream Into It el pasado mes de abril por Dark Horse Records. El álbum incluye el sencillo 77 (feat. Avril Lavigne) que alcanzó las 10 mejores listas de ventas de álbumes en muchos países, incluidos los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Alemania. Además, lanzará el 15 de agosto de 2025 reediciones en vinilo de tres lanzamientos clásicos: Charmed Life, Whiplash Smile y Don't Stop EP, a través de Capitol/UMe.

Cuándo toca Billy Idol en Argentina 2025 y por dónde comprar las entradas

Billy Idol, más vigente que nunca.

Billy Idol se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires el sábado 15 de noviembre. Las entradas se podrán comprar únicamente a través de la página movistararena.com.ar. La preventa de entradas arrancará el miércoles 6 de Agosto a las 13 y será exclusiva para clientes BBVA. Esta etapa de venta estará vigente por 48 horas hasta agotar stock, mientras que la venta general para comprar entradas con todos los medios de pago estará disponible recién a partir del viernes 8 de agosto a las 13. Aún no se conocieron los precios.

El presente de Billy Idol y lo que se viene

En cuanto a las reediciones en vinilo de tres lanzamientos clásicos en este mes de agosto, Charmed Life será prensado en 2LPs por primera vez, con un vinilo negro estándar y un vinilo exclusivo de color lavanda de edición limitada. Mientras tanto, Whiplash Smile regresa al vinilo por primera vez en décadas, disponible como un vinilo negro 1LP estándar o un vinilo de color mandarina opaco 1LP de edición limitada. Finalmente, Don't Stop se fabricará en vinilo negro estándar 1LP o en un LP de edición limitada de color amarillo limón.

Como si esto fuera poco, Billy Idol también es el protagonista del nuevo documental Billy Idol Should Be Dead, que acaba de estrenarse mundialmente en el Festival de Cine de Tribeca en la ciudad de Nueva York. Dirigida por el tres veces ganador del Grammy, Jonas Åkerlund, Billy Idol Should Be Dead es un largometraje documental que recorre la vida y la carrera del pionero del punk convertido en icono del rock 'n' roll a través de entrevistas personales y de archivo nunca antes vistas con Idol, su familia, sus compañeros y colaboradores.

El documental profundiza en su aparición como un punk rocker típico, su ascenso meteórico como superestrella global en la era de MTV y la gran cantidad de desafíos que Idol tuvo que superar no solo para sobrevivir, sino para seguir siendo una de las figuras más queridas del rock n roll, casi cincuenta años después de su carrera.