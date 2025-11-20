Fue un éxito en cines y ya está en plataformas: a dónde ver la secuela de Otro Viernes de Locos

La secuela de Otros Viernes de Locos ya se encuentra disponible en Disney Plus. La película protagonizada por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis ya se encuentra en la plataforma de streaming para que los fanáticos puedan revivirla tras el gran éxito en cines.

Se trata de un opción ideal para mirar durante el fin de semana, incluso maratonear y ver también la primera. Desde Disney + sostienen que es una gran película para que las familias disfruten juntas, hayan imaginado o no alguna vez intercambiar roles o caminar en los zapatos de otra persona.

De qué se trata la secuela de Otro Viernes de Locos

La segunda entrega de Otro Viernes de Locos tiene todavía más caos que la primera película. La película Un viernes de locos (2003) narra cómo Ana Coleman (Lindsay Lohan) y su madre Tess (Jamie Lee Curtis) que llevaban una mala relación, terminan viviendo en el cuerpo de la otra, tras recibir un extraño mensaje en unas galletas de la fortuna. El film retoma los acontecimientos más de veinte años después.

Otro Viernes de Locos ya se encuentra disponible en la plataforma de Disney Plus

Años después llega su secuela: Anna es ahora madre y está a punto de convertirse también en madrastra. Mientras toda la familia intenta adaptarse al nuevo vínculo y la familia ensamblada, se volverá a desatar la magia para unir a estas cuatro mujeres. "Combinando corazón, humor y una pizca de magia encantada, el filme marca el próximo capítulo para Tess y Anna Coleman, mientras la historia de su familia se traslada a una nueva generación", sostiene la sinopsis.

El éxito de Otro Viernes de Locos

Otro Viernes de Locos fue un éxito rotundo en cines, logró recaudar más de 153 millones de dólares a nivel mundial, con 94 millones provenientes de la taquilla doméstica y 58 millones del mercado internacional, de acuerdo a ScreenRant e IMDb. El presupuesto había sido de 40 millones, por lo que recuperó la inversión en solo días. Además, fue el mejor estreno en la taquilla de la carrera de Lindsay Lohan, la actriz superó los 500 millones de dólares de recaudación total en Estados Unidos a lo largo de su trayectoria.