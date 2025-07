Otro viernes de locos: qué hay que saber antes de ver la secuela.

Disney inició la cuenta regresiva para el estreno de Otro viernes de locos, secuela de la exitosa película de 2003 Un viernes de locos, que llevó las carreras de las actrices Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis a un reconocimiento mundial entre los fans de la compañía del ratón Mickey Mouse. Todo lo que hay que saber antes de ver la película dirigida por Nisha Ganatra que se convirtió en un clásico del cine familiar.

De qué trata Un viernes de locos y cuál es la trama de su secuela

Un viernes de locos (2003) cuenta la historia de Tess (Jamie Lee Curtis) y Ana Coleman (Lindsay Lohan), una madre e hija que intercambian mágicamente sus cuerpos luego de recibir un misterioso mensaje en dos galletas de la fortuna. La historia de su secuela continúa años después de que Tess y Anna sufrieran una crisis de identidad. Anna tiene ahora su propia hija y pronto tendrá una hijastra. Mientras afrontan los innumerables retos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que el rayo podría, de hecho, caer dos veces en el mismo lugar.

La película, que también cuenta con las interpretaciones de Julia Butters, Sophia Hammons, Manny Jacinto, Maitreyi Ramakrishnan, Rosalind Chao, Chad Michael Murray, Vanessa Bayer y Mark Harmon, está producida por Kristin Burr, p.g.a., Andrew Gunn, p.g.a., y Jamie Lee Curtis, con Nathan Kelly, Ann Marie Sanderlin y Lindsay Lohan como productores ejecutivos.

Dónde se puede ver online Un viernes de locos

Un viernes de locos (2003) puede verse online en la plataforma de streaming Disney+. La película fue un éxito mundial de taquilla cuando estrenó en 2003, y hasta hoy sigue siendo uno de los hitos en la carrera de la leyenda del cine Jamie Lee Curtis. "Un viernes de locos probablemente sea una de las cosas que más disfruté hacer en mi vida. Hay muchas razones por las cuales fue mi favorita, pero la primera y más importante fue que no tuve tiempo para prepararme. Me enteré de la película un jueves y estaba filmando el lunes, y el hecho de no tener tiempo para prepararme me permitió lanzarme a la aventura con libertad y sin restricciones. Eso, creo, se nota en la película”, sostuvo la actriz en notas de producción.

Lindsay Lohan, que saltó a la fama con su papel revelación en el remake de Disney Juego de gemelas y luego protagonizó la comedia clásica Chicas pesadas, también guarda recuerdos muy especiales de su segunda película para el estudio. “Recuerdo que estaba realmente entusiasmada. Nos divertíamos todo el tiempo, así que solo tengo recuerdos felices del rodaje. Fue una experiencia hermosa”, sostuvo.