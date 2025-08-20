Otro Viernes de Locos: 5 datos curiosos del detrás de escena que seguro no sabías.

Otro Viernes de Locos, la nueva película de Disney que es secuela de Un Viernes de Locos (2003), es furor en todos los cines y hay muchos datos curiosos que seguramente no sabías. 22 años después del primer gran éxito, Disney apostó por esta secuela, protagonizada nuevamente por las actrices Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan.

En esta nueva película, dirigida por Nisha Ganatra, las dos protagonistas (que actúan de madre e hija) vuelven con un intercambio de cuerpos completamente caótico. Si ya viste la película o planeabas verla, conocer estos datos curiosos sobre el detrás de cámara de Otro Viernes de Locos te puede entusiasmar todavía más.

5 datos curiosos sobre Otro Viernes de Locos

1. Las actrices tuvieron que aprender a imitarse para parecer familiares

Para la directora Nisha Ganatra, era fundamental que el intercambio de cuerpos en el núcleo de la historia resultara completamente convincente. El elenco principal, que incluye a Harper (Julia Butters), la hija de Anna, y Lily (Sophia Hammons), su futura hijastra, se reunió a diario durante varias semanas antes de empezar a filmar para estudiar los movimientos y las cadencias de cada personaje.

Curtis explica: "Nisha quería que las cuatro pasaran tanto tiempo juntas como fuera posible para que pudieran aprender las manías, tics y gestos físicos de cada una, e integrarlos en las actuaciones".

2. Hay un guiño a Juego de Gemelas

Consciente del peso que tiene la emblemática carrera de Lindsay Lohan para quienes crecieron con sus películas, el equipo creativo de Otro Viernes de Locos decidió incluir un guiño dentro de la historia para sorprender a los fans. Para ello, convocaron a la actriz Elaine Hendrix, quien interpretó a Meredith Blake, la malvada madrastra de Hallie Parker y Annie James en Juego de Gemelas (1998).

La actriz, cuyo personaje en el nuevo filme también lleva el apellido Blake, aparece durante la escena de la sesión de fotos de Ella (Maitreyi Ramakrishnan), la estrella pop a la que Anna representa.

3. Sumaron frases icónicas de Un Viernes de Locos

Otro Viernes de Locos está lleno de referencias a Un Viernes de Locos. Con esto en mente, la guionista Jordan Weiss incorporó en los diálogos varias frases icónicas para que los fans más atentos las descubran a lo largo de la historia. Una de ellas es “Toma buenas decisiones”. En la primera película, Tess dice esta frase cuando lleva a Anna al colegio; en la secuela, Anna la repite al dejar a Harper en su escuela, mientras Tess la observa con complicidad, notando que su hija ha seguido su ejemplo.

4. Una actriz tuvo que prepararse como una popstar

Para meterse en el papel de Ella, Maitreyi Ramakrishnan se preparó de manera intensa con un entrenador vocal y un coreógrafo, especialmente porque su personaje brilla a través de la música en la historia. La actriz relata: "Aprendí muchísimo sobre técnica vocal y sobre cómo ampliar mi registro. Y aunque el baile no es precisamente mi fuerte, siempre me gustó, e hicimos un entrenamiento intensivo de pop durante un mes, lo que fue de gran ayuda".

5. Hay un especial homenaje

La escena en la que Tess y Anna manejan el Camaro es un homenaje de Ganatra a Un Experto en Diversión, la icónica película de 1986 protagonizada por Matthew Broderick. La directora explica: “Nos inspiramos muchísimo en esa película y queríamos hacerle un guiño respetuoso, incluyendo nuestra propia secuencia de paseo alocado en coche”. Agrega que la escena se filmó en el puente East Side, con el horizonte del centro de Los Ángeles de fondo, justo en el momento en que el auto despega por el aire.