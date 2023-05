Disney confirma la secuela de Un viernes de locos, con Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis

La comedia que se estrenó en 2003 y se convirtió en un clásico inmediato en las filmografías de Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis volverá para una secuela.

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan protagonizaron en 2003 Un viernes de locos, comedia familiar basada en el libro de Mary Rodgers. Ahora, ambas actrices volverán a ser la madre e hija que intercambian sus cuerpos en la secuela de la película que ya prepara Disney.

Según revela The New York Times en un artículo publicado para celebrar el vigésimo aniversario del estreno del filme original, Lee Curtis y Lohan estarían a un paso de cerrar su participación en una secuela en cuyo guión ya trabaja Elyse Hollander. Los rumores sobre Un viernes de locos 2 comenzaron en febrero, cuando la propia Jamie Lee Curtis publicó una foto en Instagram con Lohan, acompañada del siguiente mensaje. "It's Friday I'm just sayin! Freaky fingers crossed!" ("Es viernes. Solo lo digo, crucemos los dedos"), Además, en su publicación la actriz mencionó a la propia Lohan y también a Disney.

La actriz siguió alimentando los rumores sobre el regreso del dúo de madre e hija Anna y Tess Coleman unas semanas más tarde, en una entrevista para Variety, donde añadió que la nueva película 'va a suceder". En Un viernes de locos, cinta dirigida por Mark Waters, madre e hija intercambian sus cuerpos y tienen que vivir la vida de la otra durante un día. La historia está basada en la mencionada novela de Mary Rodgers que ya tuvo una adaptación anterior en 1977 por Barbara Harris y Jodie Foster,

Curtis se reuniría con Lohan a sus 64 años tras ganar este año el Oscar a mejor actriz de reparto en la premiada película Todo a la vez en todas partes. Por su parte, Lindsay Lohan que el pasado año estrenó Navidad de golpe en Netflix, tiene pendiente el lanzamiento de la comedia Irish Wish.

Con información de Europa Press.

Jamie Lee Curtis presentó a Ruby, su hija trans: "Estoy orgullosa de ser su mamá"

La actriz y la joven hablaron sobre su transición y los retos que conlleva tanto para la persona como para su entorno. Además, juntas compartieron un mensaje de aceptación al mundo. “Soy como una agradecida estudiante. Estoy aprendiendo nuevas terminologías y palabras”, dijo la actriz al iniciar la entrevista con la revista People donde expuso, junto a la joven, el proceso por el que transitó la familia.

Madre de dos, Annie y Ruby, Jamie Lee Curtis siempre se mostró abierta y receptiva con la decisión de la joven de ser quien siempre quiso ser y de sentirse plena con ella misma. Es por eso, que acompañó desde el inicio la transición. “Hubo muchas lágrimas durante el proceso”, agregó. Ruby tiene 25 años, es editora de videojuegos y está comprometida, en plena organización de la boda que, espera, pueda celebrarse en la primavera del 2022. Su madre será quien presida la ceremonia y case a su hija con el amor de su vida.

“Has hecho todo lo que ha estado a tu alcance y eso es todo lo que quiero. Ayudar a los demás es algo que todos deberían hacer. No creo que sea solo asunto de nuestra casa. Debería ser algo humano”, le dijo a su madre sobre el final de la entrevista, agradeciéndole así todo lo que ha hecho por ella en esta nueva etapa. Jamie Lee Curtis tomó esta frase y la compartió en Instagram con un: “Ruby estoy orgullosa de ser tu mamá. Hoy más que nunca”.