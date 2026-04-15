Final explicado de "Los testamentos", la serie de Disney+ y la relación con el libro

"Los testamentos", la serie basada en la novela de Margaret Atwood. (Crédito de foto: Hulu)

La serie Los testamentos, de Disney+, está basada en la novela homónima de Margaret Atwood. La historia retoma el universo distópico de Gilead años después de los eventos de El cuento de la criada. La historia se centra en tres mujeres: la temida Tía Lydia, una figura clave del régimen; Agnes, criada dentro del sistema; y Daisy, una joven que vive en Canadá sin conocer del todo su pasado. A medida que sus historias se entrelazan, la serie explora las grietas de un sistema opresivo que comienza a mostrar signos de desgaste, mientras sus protagonistas descubren secretos que podrían cambiarlo todo.

Final explicado de "Los testamentos"

El final de la serie se construye como una convergencia de destinos. Agnes y Daisy descubren su vínculo familiar, lo que redefine su identidad y su lugar en la lucha contra Gilead. Pero el elemento más potente es la revelación del verdadero rol de Tía Lydia: lejos de ser únicamente una pieza del engranaje autoritario, se confirma que durante años ha operado como una agente doble, recopilando información comprometedora sobre los líderes del régimen. Su archivo secreto, finalmente expuesto, se convierte en una herramienta clave para debilitar las estructuras de poder desde adentro.

Desde una mirada analítica, el desenlace no apuesta por una revolución inmediata ni por una caída espectacular del sistema, sino por algo más verosímil y perturbador: el cambio lento, impulsado por pequeñas fisuras internas. La figura de Lydia resulta central en este enfoque. Su ambigüedad moral, entre la complicidad y la resistencia, refleja cómo los sistemas autoritarios no solo se sostienen por la fuerza, sino también por la adaptación de quienes sobreviven dentro de ellos. La serie, así, evita simplificar el conflicto en términos de “buenos y malos”, y propone una lectura más compleja sobre el poder, la resistencia y la memoria.

"Los testamentos", disponible en Hulu, de Disney+. (Crédito de foto: Hulu)

La serie y el libro de "Los testamentos"

El vínculo entre Los testamentos y el libro de Atwood es profundo y respetuoso. La serie toma los ejes centrales de la novela: la estructura narrativa en múltiples voces y la importancia del testimonio como forma de resistencia, y los traduce al lenguaje audiovisual sin perder su esencia. Además, amplía algunos aspectos, especialmente en la construcción emocional de los personajes, permitiendo que el espectador conecte de manera más directa con sus dilemas. En definitiva, la adaptación no solo honra el material original, sino que lo expande, reafirmando la vigencia del universo de Gilead como una advertencia inquietantemente actual.