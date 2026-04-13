De qué trata y reparto de "Los testamentos", la serie de Disney+

"Los testamentos", serie disponible en Disney+. (Crédito de foto: Hulu)

La serie Los testamentos se posiciona como una de las grandes apuestas de Disney+ para expandir el universo narrativo iniciado por The Handmaid's Tale. Basada en la novela homónima de Margaret Atwood, esta producción retoma el mundo distópico de Gilead varios años después de los eventos originales, con una nueva generación de personajes y conflictos. La expectativa es alta entre los fanáticos y entre la crítica, que ven en este spin-off una oportunidad para profundizar en las grietas del régimen y explorar nuevas formas de resistencia.

La trama de "Los testamentos"

La historia de Los testamentos se sitúa aproximadamente quince años después del cierre de la trama centrada en June Osborne. En este contexto, Gilead continúa siendo un estado autoritario, pero comienzan a evidenciarse fisuras internas. La serie sigue a tres protagonistas cuyas vidas, en apariencia separadas, terminan entrelazándose en una red de secretos, conspiraciones y rebelión. A través de sus perspectivas, se abordan temas como la identidad, el adoctrinamiento y la lucha por la libertad en un sistema que controla cada aspecto de la vida.

Personajes principales de "Los testamentos"

Tía Lydia , interpretada por Ann Dowd . Su figura, ya conocida por su dureza en la serie original, adquiere aquí mayor complejidad: sigue siendo una pieza clave del régimen, pero también guarda motivaciones ambiguas que podrían inclinar la balanza hacia el cambio.

Agnes , encarnada por Chase Infiniti , es una joven criada dentro de Gilead que comienza a cuestionar las reglas que siempre consideró naturales, convirtiéndose en una ventana al adoctrinamiento desde adentro. Chase se dio a conocer por su papel en la exitosa película Una batalla tras otra (2025).

Daisy, interpretada por Lucy Halliday, vive en Canadá, lejos del régimen, pero su vida da un giro cuando descubre un pasado oculto que la conecta directamente con Gilead. Su arco representa la mirada externa, la de quienes crecieron en libertad pero deben enfrentarse a una verdad incómoda.

Personajes de "Los testamentos". (Crédito de foto: Hulu)

Comandante Judd , a cargo de Charlie Carrick , una figura poderosa dentro del sistema que encarna las tensiones políticas internas.

Tía Vidala, interpretada por Mabel Li, aparece como una nueva autoridad dentro de las Tías, aportando una visión más estricta y peligrosa.

Con estos personajes, Los testamentos construye un relato coral que amplía el universo original sin perder su esencia. La serie promete mantener el tono oscuro y reflexivo que caracterizó a su predecesora, al tiempo que introduce nuevas dinámicas narrativas. Disney+ apuesta así por una producción que no solo continúa una historia exitosa, sino que también busca redefinirla para una nueva etapa.