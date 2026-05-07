De fenómeno cultural a complicaciones legales: qué fue de la vida de Los Wachiturros y a qué se dedican en 2026.

A más de una década de haber sido el fenómeno más inesperado de la cumbia villera-pop, Los Wachiturros volvieron al centro de la escena gracias a Trueno. El artista sampleó su hit “Tirate un paso” en “Turrazo”, una de las canciones de su nuevo disco, y llevó ese homenaje nada menos que al programa de Jimmy Fallon, donde debutó en el mítico “The Tonight Show”.

Qué fue de la vida de Los Wachiturros: del furor absoluto al regreso inesperado

En 2011, Los Wachiturros pasaron de bailar en boliches del conurbano a convertirse en el grupo más buscado de Argentina. Su estética, con gorras visera plana, chombas ajustadas, zapatillas blancas y pasos coreografiados, marcó una generación. “Tirate un paso” fue un fenómeno total, sonaba en fiestas, boliches, programas de TV y hasta llegó a cruzar fronteras.

El grupo nació casi por accidente, cuando el DJ Emanuel Guidone, conocido como DJ Memo, vio el impacto que tenían estos pibes bailando en boliches del oeste bonaerense y decidió convertirlos en banda. El éxito fue inmediato, pero también llegaron conflictos internos, denuncias, peleas mediáticas y la separación.

Sin embargo, en 2019 hubo una reunión que sorprendió a todos, volvieron para una gira por el norte argentino y reactivaron el nombre que había quedado como símbolo de una época.

DJ Memo: el cerebro detrás del fenómeno

Emanuel Guidone sigue siendo una de las caras más activas vinculadas al grupo. Fue quien impulsó el proyecto original y también quien encabezó el regreso de 2019. Hoy continúa ligado a la música tropical y a presentaciones en eventos retro donde el revival de la cumbia 2011 sigue funcionando fuerte. En 2012 tuvo complicaciones legales, ya que fue acusado de abusar a una menor. Años más tarde, volvió a ser detenido por las autoridades por haber transportado estupefacientes.

Emanuel Guidone, más conocido como DJ Memo.

Gonzalito: de ídolo teen a figura del under tropical

Gonzalo Muñoz fue una de las voces más reconocibles del grupo y uno de los integrantes más populares durante el boom. Tras la separación, siguió vinculado a la música y volvió oficialmente con la reunión de la banda. Hoy participa de shows revival y mantiene presencia en redes, donde todavía el público lo reconoce como una de las caras más icónicas del fenómeno.

Gonzalo Muñoz.

Leito y Coqui: los bailarines que se volvieron marca registrada

Leonel Lencinas y Brian Romero fueron fundamentales para la identidad visual del grupo. Más allá del canto, Los Wachiturros eran pasos de baile, gestos y actitud. Ambos regresaron también en la etapa 2019-presente y siguen participando de shows puntuales y eventos nostálgicos donde el público revive aquella fiebre que parecía imposible de repetir.

Leonel Lencinas y Brian Romero.

Simón Gaete: el nombre más recordado y el más polémico

Simón Gaete fue una de las voces originales y probablemente el integrante más recordado por el público masivo. Sin embargo, también fue uno de los nombres más atravesados por la polémica mediática y judicial en los años posteriores al auge del grupo. Su salida marcó parte del desgaste interno que terminó debilitando la formación original. Con el paso del tiempo, quedó más alejado del proyecto y no forma parte de la etapa actual del grupo.