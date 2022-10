Dj Memo se quebró en vivo al hablar de la salud del líder de los Wachiturros: "Es horrible"

El integrante de la famosa banda de cumbia habló del delicado estado de salud de su compañero tras sufrir una terrible caída.

Dj Memo se quebró en televisión al contar detalles del delicado estado de salud de Gonzalo Enrique Muñoz, su compañero de la famosa banda de cumbia Los Wachiturros. El famoso cantante brindó una nota en televisión y no pudo evitar emocionarse al hablar del terrible accidente que casi le cuesta la vida al líder de la banda.

En diálogo con Intrusos, el integrante de la banda que popularizó éxitos como Tírate Un Paso o Este es el Pasito habló a fondo de su vínculo con Enrique Muñoz y de cuánto les afecta como grupo la situación. Hace unos días atrás, el líder de la banda de cumbia se cayó del escenario durante un show del grupo en Cochabamba, Bolivia. Dicho accidente le generó un grave traumatismo craneal y tuvo que ser operado de urgencia para evitar el riesgo de hidrocefalia.

Este miércoles, Dj Memo se comunicó desde Bolivia con el programa de espectáculos de América TV y mostró su preocupación por "Gonzalito". "Para nosotros es horrible porque no es un compañero de trabajo el que está ahí, es un amigo, un hermano que a mí me dio la vida", confesó.

En esta misma conversación, Memo reveló que "se está gestionando el regreso de Gonzalo en un avión sanitario a través del Ministerio de Salud de la Nación", pero que primer necesitan saldar parte de la deuda de 15mil dólares que les cobró el hospital boliviano para llevar a cabo la intervención quirúrgica. "Ya pudimos pagar un poco, pero nos falta el equivalente a cinco millones de pesos", aseguró Memo.

Por otro lado, el integrante de Los Wachiturros contó que la operación de Gonzalo salió bien y que, si todo continúa con su curso esperado, podrían quitarle el respirador artificial el fin de semana. "Salió bien de la cirugía que duró más de cuatro horas. Se despertó, abrió los ojos, me reconoció a mí y a su pareja", detalló.

Uno de los Wachiturros contó que una marca pagó para que no la usen: "No nos llegó nada"

Luego de diez años se evadir el tema, Los Wachiturros confirmaron un rumor relacionado a la imagen de la banda: una famosa marca de ropa les pagó para que dejaran de utilizar sus prendas. En el momento de mayor auge del grupo de cumbia, los artistas lograron popularizar la marca e imponer un estilo entre los jóvenes que escuchaban la música, pero la situación no le gustó a la firma. Por este motivo ofrecieron un contrato especial: una importante suma de dinero para que los cantantes no utilizaran más sus prendas con el logo. Sin embargo, también contó que "no les llegó el dinero"

En una reciente entrevista con Estamos a Tiempo, programa emitido por América TV, Gonzalo Muñoz, un exintegrante de la famosa banda de cumbia, reveló los detalles de esta situación. La banda se hizo reconocida por utilizar chombas de la marca francesa Lacoste y generó gran popularidad para la marca entre el público juvenil. Sin embargo, parece que al sello reconocido por tener el logo de un cocodrilo no les gustó esta publicidad y prefirieron pagarle al grupo para asegurarse que dejen de usar sus diseños.

Los Wachiturros actualmente.

"Nosotros usábamos la marca porque Lacoste venía mucho en colores, y como usábamos cosas de colores, entonces lo mejor era vestir con eso", contó Muñoz sobre la decisión de utilizar estas prendas como emblema de la marca. Además, el músico aseguró que en ningún momento tuvieron convenio con la marca para usar sus prendas y que toda la ropa que lucían salía de sus bolsillos.

En el año 2012, Los Wachiturros dejaron de mostrarse públicamente con prendas de Lacoste y empezaron a lucir el logo de Tommy Hilfiger. "Tommy empezó a fabricar ropa así, y justo con Lacoste en ese momento pasó ese problema. Se ofreció Tommy y fuimos con eso", aseguró el artista sobre la marca que los convocó para trabajar en conjunto. Sin embargo, el conflicto con Lacoste no finalizó en ese entonces.