Netflix estrenará Pollitos en Fuga 2 y una nueva película de Wallace & Gromit

Aardman Animations lanzó un comunicado oficial con la feliz noticia del avance de las dos nuevas producciones, que tendrán un estreno directo en la plataforma de streaming Netflix.

Con un comunicado oficial la compañía Aardman Animations anunció que se encuentra en la producción de Pollitos en Fuga 2 y de una nueva película de Wallace & Gromit, para tener un estreno directo en Netflix. Todos los detalles de las tramas, fechas de estreno y repercusiones que tuvo la feliz noticia, a 20 años del estreno de Pollitos en Fuga.

La plataforma digital Aardman reveló el primer vistazo de la continuación que llegará más de dos décadas después de la cinta original, considerada en la actualidad un clásico de la animación en el género de stop motion. La imagen compartida por la plataforma nos muestra a Ginger y Rocky de regreso a las andanzas en Pollitos en fuga: el amanecer del Nugget (Chicken Run: Dawn of the Nugget), el título que llevará esta nueva entrega.

Mientras que Mel Gibson, Imelda Staunton, Julia Sawalha, Benjamin Whitrrow, Jane Horrocks, Lynn Ferguson, Timothy Spall, Phil Daniels, John Sharian, Miranda Richardson y Tony Haygarth prestaron sus voces para la versión original en inglés, de la primera Pollitos, la secuela tendrá a Thandiwe Newton (Westworld) y Zachary Levi (Shazam!) en los roles de voz de Ginger y Rocky, los protagonistas de la historia. Además, trascendió que el reparto tendrá la participación de Bella Ramsey (Game of Thrones y The Last of Us).

Actualmente, Pollitos en Fuga puede verse en Netflix. La historia seguía a Ginger, una gallina soñadora que ansiaba salir de la granja Tweedy para vivir libre y feliz. Para ello, recluta a un gallo fanfarrón para que enseñe a volar a todo el corral de gallinas. Este escape soñado tendrá varias trabas en el camino, como los planes de los granjeros: abrir una franquicia de venta de tartas de pollo.

Para esta nueva entrega Aardman adelantó que habrá una nueva amenaza que pondrá en peligro la vida de Ginger y Rocky junto a su comunidad. “Después de haber logrado escapar de la granja de Tweedy, desafiando a la muerte, Ginger finalmente ha encontrado su sueño: un santuario en una isla pacífica para todo el grupo, lejos de los peligros del mundo humano. Cuando ella y Rocky tienen una niña llamada Molly, el final feliz de Ginger parece completo. Pero en el continente, todos los pollos se enfrentan a una nueva amenaza", revelaron.

Por otro lado, Netflix también desarrollará otro filme de Wallace y Gromit, la serie animada de películas cortas británicas. En 2005, los personajes tuvieron su gran salto al cine con Wallace y Gromit: la batalla de los vegetales, un éxito que se llevó el Oscar a la Mejor película animada. Wallace es un hombre inglés que vive en la calle West Wallaby con su inseparable perro, Gromit, y atraviesan múltiples aventuras debido a sus distintas personalidades y comportamientos. Pollitos en fuga 2 está programada para lanzarse en Netflix en 2023, y la secuela de Wallace y Gromit llegará en 2024.