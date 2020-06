Revelan cuál fue la escena de Alien que fascinó a Stanley Kubrick

No hay dudas de que el largometraje "Alien: El octavo pasajero" (1979) es considerada como la obra madre de Ridley Scott y uno de los pilares del cine de ciencia ficción de todos los tiempos. Hasta el mismísimo Stanley Kubrick ("La Naranja Mecánica", "El Resplandor") se sintió asombrado, específicamente en una mítica escena en donde el xenomorfo brota con violencia del pecho de Kane (John Hurt). Recientemente, Scott reveló esta anécdota que involucra a un astro de la dirección cinematográfica.

En una entrevista para "Los Ángeles Times", Ridley Scott recordó esta anécdota donde el director de "2001: Odisea en el espacio" lo llamó por teléfono para preguntarle por la famosa secuencia. "Recuerdo que Stanley Kubrick me llamó diciendo: ‘¿Cómo hiciste eso? He visto la escena lentamente y no puedo ver el corte’. Y se lo expliqué. Él dijo: ‘Ok, lo tengo. Lo tengo, funcionó", comentó.

Además, el cineasta afirmó que la escena solo pudo filmarse una vez debido a la falta de efectos especiales. Scott mantuvo al elenco expectante sobre lo que sucedería en la escena, sin revelar del todo la secuencia para generar sorpresa. Del mismo modo rodó la secuencia con varias cámaras a la vez, pues "una vez que hubiese sangre por todas partes dentro del set no iba a haber manera de limpiarla".

A continuación, la escena completa: