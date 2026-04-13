El hombre que vino del futuro con una misión y una advertencia imposible de ignorar: la película sobre la IA que está provocando a todos

Sam Rockwell en Buena suerte, diviértete, no mueras.

Dirigida por Gore Verbinski, el cineasta detrás de El Aro y la trilogía original de Piratas del Caribe, la película Buena suerte, diviértete, no mueras desembarcó en los cines el 9 de abril con una propuesta tan delirante como inquietantemente actual. En tiempos atravesados por la inteligencia artificial y la hiperconectividad, el film construye una sátira filosa sobre la dependencia tecnológica y la necesidad, cada vez más urgente, de recuperar vínculos humanos genuinos.

La historia arranca con una irrupción tan absurda como perturbadora: un hombre que asegura venir del futuro entra a un pequeño restaurant de Los Ángeles para lanzar una advertencia imposible de ignorar. El mundo está al borde del colapso y sólo un grupo específico —una combinación improbable y bastante disfuncional de personas— puede evitarlo. Ese espacio cotidiano se convierte así en el centro de una misión global que mezcla conspiraciones, comedia negra y una amenaza tecnológica fuera de control.

A partir de ese punto de partida, Verbinski despliega una película que combina ciencia ficción, acción y humor irreverente, pero que también apunta a incomodar. La narrativa funciona como una sátira mordaz sobre la fe ciega en la tecnología y la persistente ilusión de que siempre habrá un “elegido” destinado a salvarnos. Aquí, en cambio, la pregunta es otra: ¿qué pasa cuando nadie parece estar a la altura? En lo visual, el director apuesta por una estética que cruza lo futurista con lo cotidiano, generando un contraste constante entre lo extraordinario y lo banal. La puesta en escena, caótica y lúdica, dialoga con el absurdo del presente y con la ansiedad colectiva frente a un futuro dominado por sistemas que ya parecen haber tomado demasiado control.

La película que no deja a nadie indiferente

La recepción crítica ha sido más que entusiasta. Con un 95% de aprobación en Rotten Tomatoes, la película fue celebrada por su audacia narrativa. Desde Variety la definieron como “una versión salvajemente inventiva y sin disculpas del cine de bucles temporales”, mientras que IGN la calificó como “un sueño febril, hilarante y sorprendentemente oscuro”.

El regreso de Verbinski también fue destacado por su versatilidad para moverse entre géneros y tonos, consolidando una obra con identidad propia. Con un elenco encabezado por Sam Rockwell, junto a Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Juno Temple y Asim Chaudhry, la película insiste con una pregunta incómoda: no sos el elegido. ¿O sí?