El futuro de Mario Bros en el cine da un giro 180° con un anuncio para el 2026.

Nintendo anunció el futuro de Mario Bros en el cine tras el rotundo éxito de Super Mario Bros: La Película (2023) y reveló que el clásico personaje creado en 1983 por Shigeru Miyamoto volverá con la adaptación de un famoso videojuego del personaje. Las claves detrás de la historia elegida por Nintendo para el futuro de Mario Bros.

Tras el éxito de Super Mario Bros: La Película (2023), película que alcanzó una recaudación de 1.360 millones de dólares en todo el mundo y fue la segunda película más taquillera del 2023, superada por Barbie con 1.447 millones, Nintendo reveló en un trailer de apenas 51 segundos que la próxima aventura del fontanero Mario, su compañero Luigi, la princesa Peach y el villano Bowser será una adaptación del exitoso videojuego Super Mario Galaxy. La película llegará antes de lo esperado: en abril del 2026.

Super Mario Galaxy, lanzado en 2007 para la consola Wii, cuenta la historia de Peach, que invita a Mario al Reino Champiñón para asistir a una gran fiesta. Sin embargo, al llegar, el fontanero descubre que el lugar está siendo atacado por Bowser. El villano logra secuestrar a la princesa a bordo de una nave con forma de barco, con la intención de conquistar el universo manteniéndola cautiva.

Qué actores volverán a Super Mario Galaxy

El elenco de Super Mario Bros: La Película (2023) contará nuevamente con las voces de Chris Pratt volverá como Mario, Anya Taylor-Joy como la princesa Peach, Charlie Day hará lo propio como Luigi, Jack Black será nuevamente Bowser, Keegan-Michael Key volverá como Toad y Kevin Michael Richardson retomará el rol de Kamek.