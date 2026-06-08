Canto y emoción: una multitud mexicana coreó a Mercedes Sosa junto a Milo J

Milo J emocionó a sus fans mexicanos. (PH @wttj_)

Milo J cerró con un éxito rotundo su gira internacional La vida era más corta con un concierto consagratorio en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. El recinto mexicano se convirtió en el escenario de un cruce emotivo para el folklore argentino cuando Milo J interpretó Jangadero, acoplándose a la voz grabada de la mítica Mercedes Sosa.

Ante 21.000 personas el joven artista argentino ofreció su show más multitudinario en territorio mexicano hasta la fecha, desplegando una propuesta que combinó la energía de la música urbana con profundos homenajes a grandes referentes de la cultura latinoamericana. El rapero conquistó al público local a través de una potente base de trap, pero el momento cumbre estuvo vinculado a las raíces de la música popular de su país.

Al sonar los registros de la Voz de Latinoamérica -fallecida en 2009-, las miles de almas presentes en el estadio unieron sus voces para corear la melodía en un conmovedor acompañamiento. El cruce generacional e histórico caló hondo en los asistentes y no tardó en replicarse de manera masiva en las plataformas digitales, volviéndose viral en cuestión de horas debido a la alta carga sentimental del fragmento.

Además de la evocación a la cantora tucumana, la puesta en escena de Milo J incluyó otros reconocimientos artísticos de gran peso. En medio de su habitual repertorio urbano, el músico se tomó el espacio para rendir tributo a dos figuras de enorme trascendencia que fallecieron recientemente: el ícono del rock argentino Carlos Alberto "El Indio" Solari y la folklorista colombiana Totó la Momposina.

Mercedes Sosa.

Con este debut triunfal en el emblemático domo de la capital mexicana, el joven oriundo de Morón ratificó su capacidad para trascender los límites del género urbano tradicional. Al enlazar la crudeza del trap contemporáneo con el cancionero popular y el respeto por los grandes maestros de la música regional, Milo J selló un fin de semana histórico que consolida de manera definitiva su proyección internacional.

Milo J homenajeó al folklore en el Tiny Desk

El cantante bonaerense formó parte de las sesiones musicales de Tiny Desk Concerts, producidas por la estación radial estadounidense NPR Music. Para su presentación, el intérprete de 19 años contó con la participación de la murga uruguaya Agarrate Catalina, estructurando una propuesta artística que incorporó elementos folklóricos dentro de dicho espacio de difusión internacional.

La puesta en escena del set audiovisual estuvo marcada por referencias estéticas y culturales vinculadas a las influencias de su más reciente álbum, La vida era más corta. En el decorado del recinto se exhibieron diversos objetos simbólicos, entre los que destacaron un banderín del club Deportivo Morón, una edición del poema gauchesco Martín Fierro, un recordatorio de las Islas Malvinas y una portada de la revista Folklore de 1967 dedicada a Mercedes Sosa.