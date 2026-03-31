Tenés que verla: la serie histórico-dramática que atrapó a todos en Prime Video

House of David es una serie perfecta para un finde de maratón.

La serie de drama histórico House of David, creada por el cineasta Jon Erwin para Amazon Prime Video, aborda la vida del personaje bíblico desde sus orígenes como pastor hasta su consolidación en el trono. Ambientada en el año 1000 a.C., la producción narra el ascenso de David, su emblemático enfrentamiento contra Goliat y la transición del poder de la Casa de Saúl a la Casa de David.

Protagonizada por Michael Iskander, la ficción cuenta con un elenco internacional que incluye a Stephen Lang, Ali Suliman y Ayelet Zurer. El proyecto es una colaboración entre The Wonder Project y Amazon MGM Studios, con una estrategia de distribución global a cargo de Lionsgate.

Sus creadores han señalado que la propuesta busca alcanzar a una audiencia masiva, priorizando la narrativa histórica por sobre el enfoque estrictamente religioso. Desde su estreno en febrero de 2025, la producción destacó por su factura técnica y el tratamiento respetuoso de las tradiciones judías.

El éxito de audiencia fue inmediato, alcanzando los 22 millones de espectadores en poco más de dos semanas, lo que derivó en una renovación temprana. Tras un lanzamiento inicial para suscriptores específicos en octubre de 2025, la segunda temporada ya se encuentra disponible para la totalidad de los usuarios de Prime desde marzo de 2026.

El filme de acción español que arrasa en Prime Video

La película de acción y espionaje Zeta se ha posicionado como uno de los contenidos más vistos en la plataforma Amazon Prime Video. Bajo la dirección de Dani de la Torre, el filme representa una de las apuestas cinematográficas españolas más importantes de 2026, consolidando una propuesta de suspenso y alto impacto visual.

House of David.

El guion fue desarrollado por el propio director en colaboración con Oriol Paulo y Jordi Vallejo. Para encabezar el proyecto, la producción contó con un elenco de figuras de renombre liderado por Mario Casas, a quien acompañan actores de trayectoria como Luis Zahera, Nora Navas y Mariela Garriga.

La narrativa se pone en marcha a partir de una crisis de seguridad nacional: el asesinato coordinado de cuatro antiguos agentes de inteligencia. Todas las víctimas estaban vinculadas a la denominada "Operación Ciénaga", un antecedente que desata una trama de persecución y misterios dentro de las estructuras del poder.