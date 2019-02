SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La política energética del gobierno de Cambiemos solo apunta a incrementar la rentabilidad de las empresas. El nuevo tarifazo que comienza este mes en el servicio de la luz y que rondará en torno al 30% llega en medio de masivos cortes de luz y con la confirmación de que las empresas concesionarias del servicio de distribución eléctrica no realizan las inversiones para mejorar la calidad del servicio.

El ex director del Ente Nacional Regulador de la Electricidad Federico Basualdo escribió una nota para El Cohete donde detalla que las 4 empresas de distribución eléctrica más importantes del AMBA y la provincia de Buenos Aires (EDENOR, EDESUR, EDELAP y EDEA) redujeron sus inversiones.

"Si tomamos la inversión total en dólares en propiedades, planta y equiposrealizada entre 2015 y septiembre de 2018 por EDESUR, EDENOR, EDELAP y EDEA, observamos, en primer lugar, que el año 2015 se destaca, por lejos, como el año de mayor inversión para cada una de las empresas", detalló el especialista.

inversiones empresas electricas.jpg

"Llamativamente, durante los años de gestión de Macri y Vidal ninguna de las empresas se acercó siquiera al nivel de inversión realizado durante el último año del kirchnerismo, excepto EDEA en el año 2016. Ciertamente, las inversiones tomadas para 2018 corresponden a los primeros 9 meses, con lo cual resta esperar los datos de inversión de los últimos tres meses para terminar de componer el diagnóstico. Sin embargo, si tomamos la inversión realizada en conjunto por las cuatro empresas en 2015, el monto total asciende a U$S 598 millones, mientras que en 2017 la inversión total fue de U$S 489 millones", continuó.

¿Dónde va la plata de la tarifa? "En este punto resulta interesante detenerse en la breve aunque intensa trayectoria del grupo que tiene las cuatro empresas de distribución eléctrica en la provincia de Buenos Aires, Desarrolladora Energética S.A. (DESA).

"El grupo económico adquirió entre 2016 y 2017 la participación mayoritaria en las cuatro empresas de distribución eléctrica de la provincia de Buenos Aires (EDEA, EDELAP, EDES y EDEN) por un total aproximado de U$S 465 millones", marcó Basualdo. "Para alcanzar este objetivo se endeudó con UBS Securities LLC por un total de U$S 330 millones a una tasa anual de 13% y con un consorcio de bancos internacionales por un total de U$S 235 millones a una tasa anual del 9,5%. La pericia financiera de la conducción del grupo permitió crear, expandir y consolidar un holding energético sin ningún aporte relevante de capital por parte de los accionistas", sumó.

"En segundo lugar, se destaca que el endeudamiento obtenido tuvo como destino mayoritario el financiamiento del grupo económico y no la actividad operativa de las concesionarias", cerró el especialista.