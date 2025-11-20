Se fueron de viaje, se cruzaron con una bestia amenazante y grabaron su propia muerte

La trágica historia de los proteccionistas Timothy Treadwell y Amie Huguenard.

La naturaleza es bellísima pero está llena de peligros, muchos de ellos en el reino animal. Y muchos proteccionistas o aventureros que se adentran en las profundidades de ecosistemas no habitados por el hombre están expuestos a perder la vida por ataques inesperados. Uno de los casos más trágicos fue el del reconocido proteccionista y aficionado al estudio de los osos pardos Timothy Treadwell, más conocido como "Grizzly man", y su novia Amie Huguenard, quienes murieron devorados y se convirtieron en un macabro caso de impacto mundial.

Timothy Treadwell era conocido entre los proteccionistas animales por su estilo irrevente y su acercamiento poco respetuoso a los osos pardos, especie por la que -literalmente- dejó la vida, invadiendo sus hábitats para documentar sus vidas e incluso mantener contacto con los cachorros. Pero durante un viaje al Parque Nacional Katmai, en Alaska, junto a su novia, la noche del 5 de octubre de 2003 encontró su final cuando fue atrapado por las garras y fauces de un oso grizzly que no lo soltó hasta matarlo. Su novia corrió la misma suerte.

Huguenard, quien también estudiaba a los osos pardos, sabía que no debían estar en esa zona ya que en otoño los osos pardos suelen volverse agresivos, pero decidió no hacer caso a las recomendaciones y se internó con su pareja a las profundidades del parque. Tras el ataque, sus cuerpos fueron hallados al día siguiente cuando el piloto del taxi aéreo que fue a buscarlos, Willy Fulton, se encontró con un enorme oso pardo devorando lo que parecía un costillar humano en medio de un campamento destruido. Horrorizado llamó a los guardaparques y estos mataron al animal en el acto.

Timothy Treadwell tenía 46 años cuando murió en las garras del oso; Amie Hugenard tenía 37 y lo más aterrador fue que junto a los cadáveres se encontró una grabación de su propia muerte.

El audio del ataque fatal del oso

En el audio se pueden escuchar los gritos de Treadwell cuando fue atacado por el oso en una noche de lluvia y también los gritos de desesperación de Huguenard. "¡Hacete el muerto!", grita ella, para que Treadwell tratase de eludir el ataque. Segundos después se vuelve a escuchar su voz diciendo: "¡Salí de acá!". No se registraron imágenes de los últimos minutos de la pareja. En el año 2003 el documentalista Werner Herzog estrenó Grizzly man, una película sobre el caso, y si bien pudo escuchar el audio decidió no incluirlo en el metraje final.