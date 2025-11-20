Se desconocen las causas de su muerte: conmoción total en la música.

El mundo del rock alternativo británico quedó conmocionado con la noticia del fallecimiento de Gary "Mani" Mounfield, el reconocido bajista de The Stone Roses y Primal Scream. Mani murió a los 63 años, dejando un vacío difícil de llenar en la escena musical.

La triste noticia fue confirmada por su hermano a través de una publicación en redes sociales, donde expresó: "Con el corazón destrozado, anuncio el triste fallecimiento de mi hermano. Que en paz descanse Gary Mani Mounfield". Este mensaje reflejó la profunda pérdida que sienten quienes lo conocieron y admiraron.

Mani, originario de Manchester, fue pieza fundamental en el sonido único de The Stone Roses, banda que marcó un antes y un después en el movimiento Madchester y el baggy a fines de los años 80 y principios de los 90. Su bajo, caracterizado por líneas melódicas y rítmicas, fue vital para éxitos como "Fool's Gold" e "I Am the Resurrection".

Se desconocen las causas de su muerte: conmoción total en la música.

Tras la primera separación de The Stone Roses, Mani continuó su carrera sumándose a Primal Scream, otra banda fundamental del rock británico donde también dejó su sello. En 2011, su regreso a The Stone Roses emocionó a los fanáticos, que lo vieron nuevamente en los escenarios junto a Ian Brown, John Squire y Reni en giras multitudinarias alrededor del mundo.

La gira de Gary Mounfield que no llegó a ser

Antes de su muerte, Mani había anunciado una gira de charlas por diversos locales del Reino Unido, programada para comenzar en septiembre del próximo año. En esas presentaciones, tenía previsto compartir sus experiencias y anécdotas vividas tanto en The Stone Roses como en Primal Scream, un proyecto que ahora queda trunco.

La partida de Gary "Mani" Mounfield representa una pérdida profunda para la música alternativa británica y para todos los seguidores que disfrutaron de su talento y carisma en más de tres décadas de trayectoria.