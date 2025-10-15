Murió Marcelito, el caniche viral que tenía miles de seguidores en redes sociales

Marcelito, el caniche toy blanco que había conquistado a cientos de usuarios en redes sociales con sus fotos con la lengua afuera, murió el martes 14 de octubre a sus 13 años. La noticia fue confirmada por su dueña, Silvina, a través de su cuenta de X.

Macerlito se había convertido en uno de los perritos más conocidos de X (antes Twitter) luego de que Silvina compartiera una foto de su mascota sacando la lengua y con un look llamativo. Así, se volvió una especie de influencer y ya era costumbre para sus más 25 mil seguidores encontrarse con una foto del tierno caniche y un saludo ocurrente cada día.

“No tengo buenas noticias. Marce tuvo una convulsión al mediodía. Estando nosotros ahí, falleció. Todavía no lo puedo creer. No sé si mañana tendré fuerza para responderles. Gracias a todos por tanto amor y por estar presentes en su vida", sostuvo su dueña en un tweet el pasado martes por la noche.

Solo horas antes había comentado que el perrito viral se encontraba mal de la panza y estaba "caiducho". La noticia conmovió a cientos de usuarios en redes sociales que rápidamente comentaron: "No puedo creerlo"; "Twitter está de luto"; "Siempre te vamos a recordar"; "Marcelito hizo feliz a muchas personas". Incluso una usuaria manifestó: "Nos alegraba el día, nos sacaba una sonrisa, aquí siempre estará presente el galán de los variados looks y su inconfundible lenguita para el costado".

Más tarde compartió otro posteo en X donde agradeció los saludos y mensajes de apoyo. "Marcelito nos dejó una huella enorme. Me llena el corazón saber que hizo feliz a tanta gente. Teníamos nuestra rutina a la mañana, yo preparaba el mate y el salía al patio sólito. Lo miraba y parecía que me sonreía. Gracias por sus palabras, me llegan al alma", expresó junto a una foto del caniche sonriente.

La despedida de la dueña de Marcelito en Instagram

Su dueña decidió despedirlo con un posteo en su cuenta de Instagram (@mar.celito2012) donde recordó el tiempo que pasaron juntos, su compañía y su graciosa personalidad. “Siempre juntos. Me conocía como nadie y yo a él. Me miraba y me hacía feliz. Siempre tan bueno, inteligente, gracioso. Le encantaban los perros y creo que él no sabía que era uno de ellos. Se sentía especial cuando le ponía una ropita, un collarcito, lo que fuera”, escribió Silvina.