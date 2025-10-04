Murió un famoso influencer de 23 años que grabó su propio final.

El influencer Balin Miller murió durante una transmisión en vivo cuando cayó de un peligroso muro en el Parque Nacional Yosemite. El joven tenía 23 años cuando cayó al vacío, a unos 730 metros de altura.

Balin Miller era un conocido influencer y murió cuando realizaba una ascensión en solitario con cuerda -una técnica conocida como lead rope soloing- en la pared de granito El Capitán, del Parque Nacional Yosemite, en California. La comunidad internacional de escaladores expresó su congoja por la muerte del joven alpinista, quien murió el miércoles 2 de octubre.

Balin Miller, el joven influencer de 23 años que murió en una caída.

Su hermano Dylan Miller habló con Associated Press y reveló que el joven había completado la escalada y al descender cayó fatalmente y murió en el acto. Según el relato en Facebook de una seguidora llamada Michelle Derrick, Miller perdió el control al intentar recuperar unas bolsas atascadas en una roca. La caída fue transmitida en directo a través de TikTok.

Balin Miller minutos antes de su trágico final.

Qué dijo la mamá de Balin Miller

La noticia de la muerte de Balin Miller fue confirmada por su madre, Jeanine Girard-Moorman, quien declaró a Associated Press: “Ha estado escalando desde que era un niño. Su corazón y su alma estaban realmente dedicados a escalar. Amaba escalar y nunca fue por dinero ni fama”. En su cuenta de Facebook, la mujer compartió: “Con el corazón destrozado debo decirles que mi increíble hijo Balin Miller murió hoy en un accidente de escalada. Mi corazón está hecho añicos. No sé cómo superaré esto. Lo amo tanto. Quisiera despertar de esta horrible pesadilla”.