Rescataron 14 caniches hacinados en Flores: el dramático hallazgo

Un nuevo caso de maltrato animal, esta vez, en el barrio porteño de Flores. Este jueves la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) allanó una casa, ubicada en la calle Arrotea al 600, y encontraron a 14 caniches en hacinados y en deplorable estado de salud.

De acuerdo al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, los perros tenían olor a materia fecal, otitis, sarro dental y ninguno de ellos poseía las vacunas ni las libretas sanitarias pertinentes. El sitio del que fueron rescatados aparentemente funcionaba como un criadero ilegal y ya había sufrido un allanamiento en octubre del año pasado. En aquel momento, se habían encontrado otros 57 perros de esta raza.

Maltrato animal: encontraron a 14 caniches hacinados en un supuesto criadero ilegal de Flores

Tras la denuncia de los vecinos, el operativo de las fuerzas policiales se puso en marcha. Además, del personal del Ministerio Público Fiscal de CABA, intervino la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad, la Dirección General de Control Ambiental, la Dirección General de Control y Fiscalización, la División Perros de la Policía de la Ciudad, la Dirección General de Canes y Felinos Domésticos del GCBA.

Asimismo, en el rescate de los perros también estuvieron presentes médicos veterinarios y especialistas para atender a los animales de inmediato, sobre todo, a los que se encontraban con un estado de salud más grave.

En el lugar se hallaron en jaulas a 11 hembras, un macho de ocho meses y a tres hembras embarazadas. Dos de las cachorras encontradas, que tienen menos de 45 días, estaban encerradas en un armario.

Como paso siguiente, la fiscalía que investiga el caso ordenó el traslado de los perros a organizaciones de protección y bienestar animal para que allí se alimenten bien, recuperen su salud y seguramente puedan darse en adopción luego.