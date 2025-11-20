Venus Psíquica predijo cuándo será el "juicio político" contra Javier Milei

La vidente que predijo la crisis del Gobierno, ahora manifestó cuándo se llevará a cabo el "juicio político" contra Javier Milei.

Venus Psíquica es la vidente uruguaya que predijo la crisis del gobierno de Javier Milei. Y ahora, la misma protagonista aseguró que sus "Dioses" le mostraron cuándo será el "juicio político" contra el presidente de la República Argentina.

"Mis Dioses me han mostrado nuevamente a los hermanos Milei. Hemos visto al presidente de Argentina con su hermana, vemos que son citados por la Justicia y son obligados a declarar. También vimos mucha lucha de parte de ellos y de sus pares políticos que también van a ser ajusticiados", comenzó diciendo Venus Psíquica.

Acto seguido, la vidente vaticinó en qué lapso de tiempo se desarrollará el "juicio político" contra Javier Milei: "Vi mucha ayuda de una persona grande, mayor, pero no puede parar a la Justicia. Muy pronto los hermanos Milei van a tener un cambio total en sus vidas, donde tienen un juicio político. Vemos muchos pares políticos que son ajusticiados por la Justicia".