La vidente Venus Psíquica adelantó qué pasará con CFK en 2026: "Mis dioses me han mostrado".

La vidente Venus Psíquica anticipó qué sucederá en 2026 con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple su condena en prisión domiciliaria. Qué dijo.

En el video que compartió en su cuenta de X, lo primero que hizo Venus Psíquica fue explicar que hablaba el 11 de noviembre de 2025. Inmediatamente después, comenzó a contar qué le dijeron sus "dioses" sobre CFK.

"Me han mostrado nuevamente a Cristina Kirchner, la ex presidenta argentina. Mis dioses me han mostrado que, a partir del año 2026 y comenzando en el fin de diciembre, se va a hablar mucho de su pena, por la cual la Justicia la tiene procesada", contó .

Luego, la vidente agregó: "Cristina Kirchner va a ser perdonada. Mis dioses me han mostrado donde una ex presidenta argentina queda libre ya que, como dije, a partir del mes de diciembre 2025 y a partir del año 2026, donde la Justicia va a perdonar la pena que tiene Cristina Kirchner. Me han mostrado mis dioses".

Venus Psíquica: "En 2026 CFK queda libre"

Al final de su video, Venus Psíquica insistió con las premisas que, según reiteró en varias oportunidades, le mostraron sus dioses. "Muchas personas van a hablar de ello, muchas personas van a pedir que se revoque su pena. Mis dioses me han mostrado que a partir de los primeros meses del año 2026, Cristina Kirchner, la ex presidenta argentina, queda libre", concluyó.