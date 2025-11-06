Venus Psíquica insiste: cuándo "renuncia" Javier Milei a la Presidencia

Venus Psíquica insiste con la renuncia de Javier Milei: cuándo ocurrirá según su predicción.

Venus Psíquica es la vidente que predijo la crisis del Gobierno de Javier Milei y la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses de septiembre. Y ahora, es noticia por redoblar la apuesta y decir cuándo "renuncia" el presidente argentino según lo que le dijeron sus Dioses.

"Hoy 5 de noviembre del año 2025, muchas personas me siguen preguntando y me dejan sus comentarios queriendo saber qué va a pasar con Javier Milei", comenzó diciendo Venus Psíquica, y agregó: "Nuevamente, hemos preguntado a nuestros Dioses. Las energías cambian, fluyen, y me han mostrado que Javier Milei y su hermana, con su equipo político, vuelven a la Argentina después del viaje que tienen en Estados Unidos y muy pronto termina su presidencia".

Venus Psíquica aseguró que Milei renuncia por la presión "del pueblo"

Reafirmando su predicción, Venus Psíquica agregó: "Renuncia, vuelvo a repetir, que el presidente argentino renuncia presionado por la Justicia, sobretodo por los problemas de su hermana y presionado por sus pares políticos y el exterior. Se va del Gobierno presionado por el pueblo. Deja muy pronto el Gobierno argentino".