Venus Psíquica predijo a quién "va a apoyar" Cristina Kirchner en 2026.

Venus Psíquica volvió a hacer una predicción tras asegurar que la derrota del peronismo "era necesaria" el pasado 26 de octubre. En este caso, habló sobre el 2026 que se le viene a Cristina Kirchner y predijo a quién va "a apoyar" en los próximos meses.

"Muchas personas me preguntaron por Cristina Kirchner. Hicimos nuestra videncia y nos mostraron que va a cumplir su pena. También hemos visto que en 2026 la Justicia va a abrir el caso porque vemos muchas personas que quieren revocar la pena. Tanto de la justicia como del pueblo", comenzó diciendo Venus Psíquica.

Más allá de abrirse el caso, la vidente uruguaya predijo que la pena seguirá siendo la misma. "La expresidenta sigue cumpliendo su pena en su casa y que no van a revocar la pena, pero sí vemos que abren el caso, mucha gente preocupada. Vemos mucha división entre la Justicia y el pueblo", argumentó.

Venus Psíquica predijo que Cristina Kirchner "gobernará" desde su casa

En ese momento, Venus Psíquica decidió hablar sobre el rol político de Cristina Kirchner y cuál será su nueva decisión en vistas a 2026: "Sigue gobernando desde su casa, sus ideas no las guarda, no las apaga. Sigue interesada en la política, en Argentina. Sigue apoyando, va a apoyar al siguiente Gobierno que va a tener Argentina".