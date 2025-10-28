Venus Psíquica explicó por qué era "necesario" que Milei gane las elecciones: "El ciclo"

Atención a lo que dijo Venus Psíquica: por qué era "necesario" que gane las elecciones Milei según la vidente.

Venus Psíquica volvió a hablar tras la derrota del peronismo en las elecciones del pasado domingo. Si bien la vidente uruguaya había acertado al hablar de la crisis del Gobierno y la derrota de La Libertad Avanza en septiembre, en este caso su predicción no ocurrió ya que vaticinaba una nueva victoria de Fuerza Patria.

En su canal de YouTube, Venus Psíquica explicó que era necesario que gane el oficialismo. Comenzando su descargo, la uruguaya dijo: "Como todos saben, nuestras videncias siempre nuestros Dioses nos mostraban que Milei y su grupo político iban a ser enjuiciados. Quiero decirles a todas las personas mil disculpas por no salir ayer (NdeR: domingo)".

"Cuando supe los resultados de las elecciones argentinas fue un choque por lo que podían pensar ustedes. Pero nosotros nunca dejamos de creer en nuestros Dioses. En todo este tiempo, todo lo que mis Dioses me mostraron así sucedió. Solo le pido al pueblo argentino que sepa esperar. Yo le quiero decir a todos que no nos equivocamos, que ha pasado algo muy raro. Todos saben lo que podía pasar. Las fuerzas oscuras están en el ciclo, no quieren que nada cambie y hacen todo lo posible para que nada cambie", agregó Venus Psíquica.

Por qué es necesario el triunfo de Milei según Venus Psíquica

"Las fuerzas del bien, aquí nosotros, estamos para reparar eso, para sacar el mal. Mis dioses me han mostrado bien... Sepan esperar, esto que ha sucedido era necesario. El mal siempre hace mal y queda en evidencia. Algo pasó, los humanos somos necios porque cuando algo está mal tiene que terminar. Y las fuerzas oscuras no lo quieren", cerró Venus Psíquica.