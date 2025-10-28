Baby Etchecopar reveló los "problemas" de Javier Milei tras las elecciones: "Los quilombos siguen"

La durísima advertencia de Baby Etchecopar a Milei tras las elecciones: "Problemas".

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar criticó fuertemente la situación económica del país, después del triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas nacionales del domingo. Qué dijo en su programa Basta Baby, que sale por A24.

"El otro problema grande es el gobierno, que toma esto como tenerla más grande, como un acto de mucho poder. Y es un gobierno que está con muchos problemas", expresó, antes de considerar que los argentinos se están "cagando de hambre".

Luego, continuó: "Lo vamos a tener que ayudar. No cambió nada del jueves a hoy. Los quilombos siguen, los chicos siguen ganando lo mismo. Estos tipos festejan y se ríen, pero el país no solucionó todavía su problema económico".

Quién es "el verdadero héroe de la elección" para Baby Etchecopar

Luego, el periodista festejó que más del 40% del país haya votado a Milei. "Acá el verdadero héroe de la elección es el ñato que gana 300 lucas por mes y que le puso el voto a Milei. Ese es el héroe. El hombre que maduró, que aprendió que había que darle tiempo al Gobierno, está bárbaro que le hayan dado tiempo al Gobierno", expresó.

"A mí me parece brillante que el pueblo le diga 'mirá flaco, nos estamos cagando de hambre, estamos mal, tomá todo. ¿Qué querés, mayoría? Te doy la mayoría'", concluyó el conductor televisivo y radial.