Video: Feinmann explotó de bronca en vivo por la marcha de Cristina: "Esa monada".

Eduardo Feinmann explotó en vivo y se despachó en contra a la marcha por Cristina Kirchner. Minutos antes de que se conociera la orden de prisión domiciliaria para la exPresidenta, el periodista se despachó en contra de los militantes que se acercaron a la casa de ella para apoyarla.

Al aire en A24, donde conduce su propio noticiero con perfil político, Feinmann reaccionó ante su producción, quienes pusieron en pantalla imágenes de la marcha en vivo. "A mi producción les pido por favor que me saquen la imagen debajo de Ortelli. Mientras yo esté al aire no voy a permitir, yo no voy a ser cómplice de la payasada debajo del balcón", empezó por decir.

Luego, continuó con ironía: "Que la señora sea feliz y la monada que está ahí que sean muy felices, pásenla lindo, pásenla bien, hagan lo que quieran, digan lo que quieran, la señora que salga, que esté alegre. Me encanta". Por último demostró su postura firme con respecto al tema: "Ahora, yo no voy a ser cómplice de mostrar esa payasada. Basta, para mí se terminó. Se terminó".

Feinmann comparó a Cristina Kirchner con Videla: "Él se murió cagando, ¿por qué ella no?"

Esta no es la primera vez que el periodista se refiere a Cristina. Precisamente, un día después de que la sentencia quedara firme, Eduardo Feinmann habló sobre la condena a Cristina Kirchner, la comparó con Jorge Rafael Videla y sugirió que ella también puede morir "cagando" como el dictador de una de las etapas más oscuras de la República Argentina. El papelón ocurrió en vivo, al aire de A24, y generó el repudio de muchísimos televidentes.

Luego de arrancar su programa del 10 de junio, mismo día que salió el fallo, con un champagne en la mano a modo de festejo por la resolución de la Corte, Feinmann volvió a derrapar con un desagradable comentario en contra de la exPresidenta de Argentina. Precisamente, comparó a Videla, el mayor dictador de la historia del país, con Cistina Kirchner y aseguró que lo "alegraría" si ella tuviera el mismo final que tuvo el presidente de facto.

"Videla, ese horroroso tipo que terminó muriendo cagando en un inodoro. Me encantó. ¿Y por qué no con Cristina? ¿Por qué no? Si los dos son horrorosos", empezó por decir en su editorial que salió al aire en el programa que conduce por A24. Luego, justificó sus dichos: "Uno por robar bebés, matar gente, torturarla y tirarlos al río. Y la señora esta por robar. A mi me encantó ver la imagen de Videla morir cagando en un inodoro".

Por último, trató de atajarse: "No le deseo los mismo a Cristina, obviamente. Pero, ¿por qué no las mismas condiciones? ¿Por qué un delito sí y otro no?". De este manera, Feinmann comparó un delito de lesa humanidad, como el que cometió Videla y por el cuál fue condenado en un juicio histórico para el mundo entero, con el fallo de la Corte contra Cristina Kirchner por la causa de vialidad