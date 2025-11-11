Poner papel aluminio en el lavarropas: por qué lo recomiendan y para qué sirve.

Poner papel aluminio en el lavarropas es un truco milenario que algunas personas utilizan a diario en sus hogares. El papel aluminio es un elemento muy versátil que se puede usar para diferentes cosas. Aunque se usa mucho para cocinar, también tiene otros usos que pocas personas conocen.

Para qué sirve poner papel aluminio en el lavarropas

Este truco consiste en poner pelotitas de papel aluminio en el lavarropas para que las prendas queden más suaves y se deterioren menos con los lavados. Esto funciona ya que el aluminio, al ser un metal no magnetizable, ayuda a neutralizar la fuerza de las cargas eléctricas que dañan los tejidos con el continuo lavado.

Este truco funciona porque el papel aluminio, al provenir de la bauxita, no se magnetiza. De esta manera, las telas de la ropa quedan menos propensas a pegarse entre sí o deteriorarse con el paso del tiempo, formar pelotitas o soltar pelusas.

Cabe destacar que no conviene hacerlo en prendas delicadas, especialmente en prendas de lana o de punto, ya que el papel se puede enganchar y dañar el tejido. Además, se deben tener precauciones si querés meter estas bolitas de aluminio en otros electrodomésticos.

Poner aluminio en el lavarropas: cómo practicar este truco y precauciones

Lo único que necesitás es un trozo de aluminio. Formá tres bolitas con las manos. Te tienen que quedar de tamaño mediano, aproximadamente de la palma de tu mano. Colocalas dentro del tambor del lavarropas o de la secadora junto con la ropa.

Como resultado, la ropa te va a quedar más suave, sin pelusa y con menos desgaste en las fibras. Es un truco muy ecológico y simple, que además te va a llevar menos de cinco minutos. Otra ventaja es que las pelotitas se pueden reutilizar en varios lavados todas las veces que quieras.

¿Se pueden meter en otros electrodomésticos?

En las redes sociales circulan muchos videos sobre los supuestos usos del papel de aluminio, como ponerlo en el lavavajillas para que los cubiertos queden brillantes, o en el microondas para dejarlo reluciente.

Sin embargo, esos trucos no funcionan y hasta pueden ser peligrosos. El del lavavajillas es un mito, mientras que el del microondas puede ser peligroso, ya que el aluminio puede provocar chispas e incluso incendiarse. Por eso, tené mucho cuidado y usá este material con precaución para aprovechar sus beneficios sin correr riesgos.