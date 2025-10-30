Es gratis y te invita a viajar en el tiempo por Buenos Aires: el tranvía histórico que recorre la ciudad.

Existe un tranvía histórico en la Ciudad de Buenos Aires que te invita a sumergirte en un viaje en el tiempo, recorriendo los rincones más lindos de la ciudad. Buenos Aires ofrece una gran cantidad de paseos culturales con entrada libre y gratuita que se pueden hacer tanto al aire libre como en espacios cerrados, pero muy pocos conocen la existencia de esta maquinaria.

Se trata del Tranvía Histórico de Caballito, un tesoro detenido en el tiempo, que se sostiene gracias al esfuerzo de la Asociación Amigos del Tranvía (AAT). Este grupo voluntario trabaja para que hasta el día de hoy el tranvía siga existiendo y recorriendo las calles porteñas.

Este transporte, que marcó a generaciones, funciona desde 1980. Gracias a esta iniciativa, las personas que no llegaron a utilizarlo en su día a día pueden vivir una experiencia única: subirse a un tren pequeño con asientos de madera, escuchar el ruido metálico de las ruedas y disfrutar de un recorrido único por Caballito.

El recorrido del Tranvía Histórico de Caballito

El trayecto empieza en la esquina de Emilio Mitre y José Bonifacio y recorre un total de 2 kilómetros, pasando también por avenida Rivadavia, Hortiguera y avenida Directorio. La entrada es libre y gratuita, sale cada 25 minutos y ni siquiera se necesita reservar un lugar. Simplemente hay que acercarse al punto de encuentro y esperar a la llegada del tranvía.

Es un plan ideal para hacer en familia, con los chicos, con amigos o una pareja o incluso solo. Es una invitación para sumergirse en el pasado, mirar la ciudad con otros ojos y vivir una experiencia a un ritmo tranquilo y pausado.

Aparte de este recorrido, la Asociación Amigos del Tranvía organiza actividades culturales, tiene una biblioteca y edita una revista dedicada al patrimonio del transporte público. Dicen que todo esto se sostiene "por amor al tranvía" y con el único objetivo principal de preservar este tesoro porteño.

Tranvía Histórico de Caballito: días y horarios

Punto de encuentro : Emilio Mitre 500.

Días y horarios : sábados y feriados, de 16 a 19. Domingos, de 10 a 13 y de 16 a 19. Salidas cada 25 min. Se suspende por lluvia.

Entrada libre y gratuita.

La historia del Tranvía Histórico de Caballito

Este tranvía fue fabricado por la empresa londinense United Electric Car Company y adquirido en 1920 por la Compañía de Tranvías de Quilmes. Durante varias décadas, recorrió el sur del Gran Buenos Aires, y años después se trasladó a la ciudad de Rosario hasta la década del 60, cuando finalmente dejó de operar.

Tras varios años funcionando, la unidad fue abandonada en un depósito de la estación de trolebuses de Rosario, donde incluso llegó a utilizarse como oficina municipal rodante. En 2018, fue trasladada al taller Polvorín, en Buenos Aires, para ser restaurada por la Asociación Amigos del Tranvía, que reconstruyó la carrocería y reemplazó varias piezas mecánicas y eléctricas para recuperar su versión original.

Gracias a este trabajo artesanal y a pulmón, al día de hoy este tranvía volvió a rodar por las calles de Caballito, permitiéndoles a los vecinos de la zona, argentinos e incluso turistas de otros países vivir una experiencia única e inolvidable.