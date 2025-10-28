Un viaje en el tiempo: el tren histórico a vapor que funciona en Entre Ríos y te lleva a un almacén de 1900.

Existe un histórico tren a vapor que sigue funcionando en la provincia de Entre Ríos y que te transporta a un almacén antiguo del 1900. Argentina está llena de joyas escondidas, incluso cuando se trata del transporte, que vale la pena descubrir si estás pensando en hacer una escapada.

Las generaciones de hoy en día no llegaron a conocer los trenes a vapor, pero afortunadamente algunos conservan un pedazo de su historia. En la ciudad de Villa Elisa, Entre Ríos, el Tren Histórico Villa Elisa, del Ferroclub Central Entrerriano, sigue abriendo sus puertas gracias al esfuerzo de sus vecinos.

Esta propuesta invita a los argentinos y a los turistas a hacer un viaje en el tiempo y conocer su historia. El recorrido es breve y dura entre 30 y 40 minutos, pero es suficiente para adentrarse en el clima de aquella época, cuando el ferrocarril unía a los pueblos entrerrianos. Durante el paseo, los guías van relatando la historia de este tren y cómo hizo su comunidad para mantener viva esta reliquia.

Tren Histórico de Villa Elisa: el pasado y el presente de esta máquina a vapor

En 2024, el Ferroclub festejó sus 30 años de trabajo y pasión. Fue fundado en 1994, adquirido como chatarra una locomotora Bedford construida en Escocia en 1928, que fue restaurada por completo en los galpones de la estación.

Tren Histórico Villa Elisa.

También se construyeron dos vagones de pasajeros inspirados en los de principios del siglo XX, con butacas e iluminación de época y capacidad para 44 personas.

El Ferroclub Central Entrerriano es una ONG sin fines de lucro que sostiene el tren “a pulmón”, por amor al tren y a la historia de su pueblo. Sus integrantes no reciben aportes oficiales y dedican su tiempo libre al mantenimiento de la vía, la limpieza del predio y la restauración del material rodante.

El tren forma parte del antiguo ramal Villa Elisa, en Caseros, inaugurado en 1907. Durante décadas, fue esencial para la vida económica y social de la región. Aunque el servicio fue levantado en 1980, el Ferroclub pudo rescatar y preservar parte de su historia.

Días, horarios y cómo adquirir boletos

Para adquirir boletos y consultar sus precios, se debe escribir al Instagram oficial del tren o comunicarse al 03442 55-1086. El tren parte los fines de semana a las 17:00 para realizar paseos turísticos por el antiguo predio ferroviario.

Además del tren, en la estación se pueden visitar antiguos galpones de mantenimiento, el tanque de agua “hidrante” que abastecía a las máquinas a vapor y diversas piezas ferroviarias. Todo se conserva con dedicación y mucho amor a este patrimonio cultural.