A pesar de contar con la línea del tren San Martín, las frecuentes demoras, cancelaciones e incomodidades que suelen manifestar los usuarios que viajan desde Pilar a la Ciudad de Buenos Aires encuentra una alternativa que gana auge en silencio: el servicio de larga a distancia que conecta Retiro con Junín.

Con su primer recorrido registrado en septiembre de 2022, la principal ventaja de esta alternativa reviste en ofrecer una experiencia superior a la del tren urbano convencional: asiento numerado y asegurado, vagones con aire acondicionado, baños y hasta un coche con kiosco, en un ambiente limpio, cómodo y silencioso.

“Lo está haciendo mucha gente", confirmaron fuentes consultadas por El Diario de Pilar. "Como el servicio es cada vez peor, empezó a usar el tren de larga distancia”.

“Mi sobrino viaja dos veces por semana porque va a estudiar a Capital y se toma ese tren. La gente gasta un mango más, pero viaja en un tren que está hermoso”, agregó otra usuaria.

¿Cuál es el recorrido del tren Retiro - Junín?

El tren que conecta Retiro con Junín sólo se detiene en Sáenz Peña, José C. Paz y Pilar, siendo este último tramo completado en menos de 60 y 90 minutos (según la dirección), con salidas diarias: a la mañana en sentido a CABA y por la tarde de regreso a Provincia.

Tren Retiro - Junín: horarios, precios y cómo sacar los pasajes de manera anticipada

En horario matutino, el tren Junín - Retiro pasa por Pilar a las 6.07, arribando a Retiro a las 7.13. A su vez, por la tarde sale de Retiro a las 18.15 llegando a Pilar a las 19.38.

En cuanto a los precios de los pasajes, el tren Pilar – Retiro tiene un valor $ 2675 (Primera) y $ 3210 (Pullman). Los boletos se pueden adquirir con un 10% de descuento a través de la web oficial de Trenes Argentinos o en las boleterías habilitadas.

Todos los coches de primera clase cuentan con aire acondicionado frío/calor y asientos reclinables en filas de dos compartimentos, mientras que los de clase pullman son más anchos, se distribuyen en filas de dos e individuales y reclinables.