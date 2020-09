Victoria Tolosa Paz estuvo presente en el programa "A dos voces" en TN y tuvo que soportar las incoherencias de periodistas macristas y de dirigentes durante el gobierno de Cambiemos como Hernán Lombardi.

“No es para nada fácil, pero al mismo tiempo creemos que es necesario poder ponerle voz a algunos de los intentos de construir un relato por parte de esta furiosa oposición que ni siquiera tiene el decoro de poder entender que nos atraviesa una pandemia. La palabra pandemia los irrita y permanentemente, cada vez que yo explicaba que estábamos en pandemia, me decían cuarentena. Se hicieron hasta memes de esto", ironizó Tolosa Paz.

La presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales amplió su experiencia en el canal del Grupo Clarín: "Yo trataba de explicar que esta caída del PBI era una caída que no nos pasaba a nosotros por las políticas de Alberto Fernández, que eran las caídas del PBI de todo el mundo, de todas las potencias del mundo. En esas discusiones, Lombardi quizás era el que se hacía más eco de tapar y construir un relato donde Santiago Cafiero es agresivo, donde yo no valgo desde mi condición de mujer para discutir".

"La descalificación es una herramienta para cuando se quedan sin argumentos bastante usada por los hombres y mujeres de Cambiemos. Ellos han quedado muy en evidencia”, concluyó.

Santiago Cafiero dejó en ridículo a Bonelli y Alfano en TN

Las críticas recibidas por parte de la oposición en relación a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional son cada vez más fuertes. Esta vez, Santiago Cafiero estuvo de invitado en A dos voces por TN y habló de todo. Entre tantos temas discutidos, tuvo un fuerte cruce con Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano en relación al rol de Cristina Fernández de Kirchner. "Para ustedes y Clarín, todo lo malo que pasa en Argentina es culpa de ella", disparó.

El jefe de gabinete cruzó a los conductores ultramacristas cuando quisieron increparlo por las diferencias cada vez más notorias entre el gobierno nacional y su par de la Ciudad de Buenos Aires. "Es difícil ponerse de acuerdo con la Ciudad. Cuando hay quema de barbijos, no pasa nada. Cuando hay manifestaciones, no pasa nada. Cuando rompen un móvil de la televisión, no pasa nada. Ahora, si van los trabajadores a pedir por mejoras salariales, ahí aparece la represión. Eso es macrismo explícito", recalcó el funcionario nacional.