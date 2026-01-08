Alerta AMBA: dos líneas de colectivos cambian su recorrido y suman nuevos tramos

La línea 114 tendrá un nuevo ramal que unirá Villa Devoto con el Aeroparque Jorge Newbery.

La Secretaría de Transporte aprobó modificaciones en los recorridos de las líneas de colectivos 10 y 114, que operan entre la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA). Las medidas fueron oficializadas mediante las Resoluciones 1/2026 y 2/2026, publicadas en el Boletín Oficial, y se enmarcan en el nuevo esquema regulatorio del transporte automotor de pasajeros.

Las disposiciones introducen, por un lado, un cambio de cabecera y una leve extensión del recorrido de la Línea 10 en la localidad bonaerense de Wilde, y por otro, la creación de un nuevo ramal de la Línea 114 que conectará Villa Devoto con el Aeroparque Jorge Newbery. Las modificaciones fueron evaluadas por las áreas técnicas de la Secretaría de Transporte y no implican cambios en las tarifas ni en las condiciones generales de prestación del servicio.

Línea 10: cambio de cabecera y extensión en Wilde

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En el caso de la Línea 10, operada por la empresa Línea 10 S.A., la medida responde a una solicitud de la propia firma para modificar su cabecera en Wilde. El nuevo esquema implica una “internación de cabecera” y una prolongación del recorrido de aproximadamente 900 metros respecto de su ubicación anterior.

Según lo aprobado, el nuevo Recorrido A, que une Wilde con la Estación 3 de Febrero, mantendrá su traza habitual hasta la zona de Centenario Uruguayo. Desde allí, el servicio continuará por Camino General Belgrano, Avenida Fabián Onsari, Raposo y Ascasubi hasta llegar a la nueva cabecera, ubicada en Camacuá. En sentido inverso, el regreso hacia la Estación 3 de Febrero partirá desde Avenida Fabián Onsari al 2200, retomando luego Camino General Belgrano y Centenario Uruguayo para reincorporarse al trayecto tradicional.

Alerta AMBA: importantes líneas de colectivos cambian su recorrido y afecta a los usuarios

Desde el punto de vista operativo, la empresa ratificó que no se modificarán las frecuencias, los horarios ni el parque móvil autorizado. En horas pico, la frecuencia continuará siendo de entre 3 minutos con 30 segundos y 5 minutos, con un máximo de 65 unidades habilitadas.

Línea 114: nuevo ramal hacia Aeroparque

La modificación dispuesta para la Línea 114, operada por La Central de Vicente López S.A.C., tiene un alcance mayor en términos de conectividad. La resolución autoriza la creación del Recorrido C, un nuevo ramal que unirá Villa Devoto con el Aeroparque Jorge Newbery.

El nuevo trayecto partirá desde la cabecera ubicada en Nueva York y Avenida Chivilcoy, en Villa Devoto, y llegará hasta el Estacionamiento Sur del Aeroparque. En el recorrido de ida circulará, entre otras arterias, por la Avenida Costanera Rafael Obligado, Avenida Intendente Güiraldes, Avenida Intendente Cantilo, Avenida Udaondo y Avenida Figueroa Alcorta, para luego atravesar la zona de Barrancas de Belgrano y continuar hacia el oeste de la ciudad.

El recorrido de regreso desde Devoto hacia Aeroparque incluirá avenidas como Monroe, Virrey Vértiz y Luis María Campos, además del cruce por el Puente Scalabrini Ortiz.

En cuanto a la operación del nuevo ramal, se estableció que la frecuencia en horas pico será de entre 26 minutos con 30 segundos y 35 minutos. El parque móvil total autorizado para la línea será de hasta 46 unidades.