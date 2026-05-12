Tinto de otoño: el trago que será tendencia este 2026

Con la llegada del otoño, las bebidas clásicas cobran protagonismo. Entre ellas, el Tinto de Otoño se destaca por su sabor característico y su preparación sencilla que invita a compartir momentos especiales, lo que lo convierte en un trago tendencia en la temporada.
Para preparar este clásico, se necesitan ingredientes básicos que combinan perfectamente para lograr ese equilibrio justo de sabor. Además, un toque especial en la presentación con un garnish adecuado realza la experiencia al disfrutarlo.
Ingredientes y paso a paso para preparar tinto de otoño
Ingredientes:
- 60 gr Helado de limón
- 20 ml Almíbar de africana
- 45 ml Vino tinto
- 1 Rodaja Lima
- 1 Estrella de anís
Garnish:
- Rodaja de lima
- Estrella de Anís
Preparación:
- Batir el helado de limón, el almíbar a¬cana y el vino tinto.
- Servir en vaso o copa.
- Terminar con 1/2 cucharadita de helado de limón, una rodaja de lima y una estrella de anís.
Vinos ideales para el otoño
El otoño trae consigo temperaturas más frescas y un cambio en la gastronomía que pide a gritos nuevas opciones para acompañar las comidas. Mientras que en verano se prefieren vinos frescos y ligeros, esta estación de transición abre la puerta a etiquetas con un poco más de cuerpo, pero sin la intensidad del invierno.
Las preparaciones culinarias también se modifican: aparecen platos como pastas, risottos, hongos y carnes suaves, que requieren vinos que acompañen sin opacar. Elegir bien el vino puede transformar la experiencia y, por eso, animarse a probar distintas combinaciones resulta clave para aprovechar al máximo la temporada.
En ese sentido, expertos en vinos recomiendan varias etiquetas que se ajustan a este cambio de estación, muchas de ellas lanzamientos recientes que invitan a salir de la rutina y descubrir nuevas cepas y estilos.
- Seriales Singulares Sangiovese 2021/2022 es una propuesta diferente ideada por el sommelier Mariano Braga junto a Michelini y Mufatto. Consiste en abrir dos botellas de la misma cepa —Sangiovese— pero de distintos años para comparar su evolución. Mientras el 2021 ofrece un perfil más complejo y profundo, el 2022 se presenta fresco y directo. Es ideal para acompañar risottos, pastas y platos con hongos, y estará disponible en vinotecas selectas de CABA a mediados de abril.
- Black Infinit Red Blend de Mastrantonio Wines combina Malbec (70%) y Bonarda (30%) para lograr un equilibrio amigable entre fruta, suavidad y textura, convirtiéndolo en un vino versátil para el día a día. Se adapta bien a carnes blancas, platos con hierbas y comidas caseras, perfecto para quienes buscan algo rico sin mucha intensidad.
- Desde la Patagonia, Organic Vineyards Malbec de Bodega del Fin del Mundo propone una versión fresca y ligera del Malbec sin paso por madera, dejando que la fruta y el terroir se expresen con naturalidad. Es un vino ágil y con carácter, ideal para los primeros días frescos del otoño y perfecto para carnes grilladas, pastas con salsas suaves y comidas cotidianas.
- El Pulenta Estate Rosé “S’il Vous Plaît” ofrece un rosado con frescura y algo más de estructura, elaborado 100% con Merlot. Con aromas a frutas rojas como moras y guindas, y un perfil floral equilibrado, es una opción elegante y fácil de tomar, ideal para tardes largas o comidas livianas, combinando bien con ensaladas tibias, quesos suaves o vegetales asados.
- Para quienes buscan algo distinto, La Marchigiana Criolla de Catena Zapata combina tradición y nuevas tendencias con uva Criolla y técnicas de baja intervención. Su perfil fresco, ligero y expresivo se luce en comidas simples y momentos relajados, siendo una alternativa al clásico Malbec.