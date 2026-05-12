Tinto de otoño: el trago que será tendencia este 2026

Para preparar este clásico, se necesitan ingredientes básicos que combinan perfectamente para lograr ese equilibrio justo de sabor (Crédito: AFADHYA).

Con la llegada del otoño, las bebidas clásicas cobran protagonismo. Entre ellas, el Tinto de Otoño se destaca por su sabor característico y su preparación sencilla que invita a compartir momentos especiales, lo que lo convierte en un trago tendencia en la temporada.

Para preparar este clásico, se necesitan ingredientes básicos que combinan perfectamente para lograr ese equilibrio justo de sabor. Además, un toque especial en la presentación con un garnish adecuado realza la experiencia al disfrutarlo.

Ingredientes y paso a paso para preparar tinto de otoño

Ingredientes:

60 gr Helado de limón

20 ml Almíbar de africana

45 ml Vino tinto

1 Rodaja Lima

1 Estrella de anís

Garnish:

Rodaja de lima

Estrella de Anís

Preparación:

Batir el helado de limón, el almíbar a¬cana y el vino tinto. Servir en vaso o copa. Terminar con 1/2 cucharadita de helado de limón, una rodaja de lima y una estrella de anís.

Vinos ideales para el otoño

El otoño trae consigo temperaturas más frescas y un cambio en la gastronomía que pide a gritos nuevas opciones para acompañar las comidas. Mientras que en verano se prefieren vinos frescos y ligeros, esta estación de transición abre la puerta a etiquetas con un poco más de cuerpo, pero sin la intensidad del invierno.

Las preparaciones culinarias también se modifican: aparecen platos como pastas, risottos, hongos y carnes suaves, que requieren vinos que acompañen sin opacar. Elegir bien el vino puede transformar la experiencia y, por eso, animarse a probar distintas combinaciones resulta clave para aprovechar al máximo la temporada.

En ese sentido, expertos en vinos recomiendan varias etiquetas que se ajustan a este cambio de estación, muchas de ellas lanzamientos recientes que invitan a salir de la rutina y descubrir nuevas cepas y estilos.