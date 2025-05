Filtraron el final de The Last of Us 2 a horas de su estreno y estallaron los spoilers.

A pocas horas del esperado final de temporada de The Last of Us 2, la tensión entre los fans se disparó luego de que el episodio final se filtrara por un error técnico. El capítulo 7, titulado “Every Last One of Them”, que debía estrenarse este domingo 25 de mayo por HBO Max, estuvo brevemente disponible en Apple TV+, lo que bastó para que se viralizaran imágenes y revelaciones clave por todo internet.

La filtración fue descubierta por un usuario de Reddit que notó que el episodio ya se encontraba accesible en los servidores de Apple TV+, una plataforma que opera como agregador de contenido. Aunque el material solo estuvo disponible por unos minutos, eso fue suficiente para que se capturaran escenas, se difundieran detalles argumentales y se generaran spoilers en masa, sobre todo en redes como X (ex Twitter), Reddit y diversos foros.

El incidente generó una fuerte reacción entre los seguidores de la serie, quienes esperaban el desenlace sin adelantos ni filtraciones. La molestia crece especialmente porque no se trata del primer caso: otras grandes producciones de HBO como Game of Thrones o La Casa del Dragón también sufrieron episodios similares en el pasado.

Todo indica que esta vez se trató de un error interno de distribución, y no de una filtración externa o un hackeo. Los fanáticos que quieran llegar al estreno oficial sin arruinarse la experiencia están optando por evitar redes sociales, silenciar palabras clave relacionadas con la serie y mantener distancia de cualquier sitio con discusiones abiertas.

The Last Of Us capítulo 7: ¿A qué hora se estrena en Argentina?

Este domingo 25 de mayo se estrena el séptimo y último episodio de la segunda temporada de The Last of Us, la exitosa serie de HBO Max que continúa generando impacto a nivel global. Basada en el aclamado videojuego desarrollado por Naughty Dog, la historia protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey cierra una nueva etapa repleta de intensidad, emociones al límite y profundas reflexiones sobre la humanidad en un mundo postapocalíptico.

El capítulo final estará disponible desde las 22:00 (hora de Argentina) y podrá verse tanto por el canal HBO como a través de la plataforma de streaming Max. Esta segunda entrega de la serie retomó los acontecimientos del juego The Last of Us Part II y centró su narrativa en la evolución de Ellie, interpretada por Ramsey, y su vínculo con Dina (Isabela Merced), en medio de una espiral de violencia, dolor y decisiones difíciles.

El regreso de Joel (Pedro Pascal), aunque solo en escenas retrospectivas, siguió siendo clave para comprender el trasfondo emocional de Ellie, mientras nuevos personajes como Abby (Kaitlyn Dever) y Jesse (Young Mazino) abrieron nuevas capas en la historia, anticipando un futuro tan incierto como cargado de tensión.

Con una producción impecable, actuaciones memorables y una trama fiel a la esencia del videojuego, The Last of Us se consagra como uno de los dramas televisivos más relevantes de los últimos años. El capítulo de esta noche promete despedirse a lo grande, con un cierre impactante que dejará huella tanto en los fans del juego como en quienes se sumaron a esta apasionante historia a través de la pantalla.