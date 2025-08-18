Sonny Angels: el accesorio de moda para los celulares que es furor.

En el mundo de los accesorios para móviles, cada tanto aparece una tendencia que se viraliza y se convierte en un objeto de deseo. En este momento, esa fiebre la protagonizan los Sonny Angels, pequeños muñecos que se han ganado un lugar privilegiado en las fundas de los celulares de celebridades como Victoria Beckham, Bella Hadid o Rosalía, quien luce un modelo “Hipper” con gorrito de melón en su smartphone.

Estos simpáticos personajes no son nuevos: fueron creados en 2004 por el diseñador japonés Toru Soeya como figuras decorativas para el hogar. Sin embargo, casi dos décadas después, dejaron la repisa y se transformaron en un fenómeno móvil. Su última versión, llamada Hipper, está pensada específicamente para adherirse a la funda del teléfono y acompañar a su dueño a todos lados.

Los Sonny Angels tienen la forma de bebés alados que llevan gorros de frutas, flores o animales. Miden entre 7 y 10 centímetros, están fabricados en resina y forman parte de una colección que supera los 600 modelos diferentes. Una de las particularidades que alimenta la locura por ellos es que no se puede elegir el diseño: al comprarlos, el muñeco viene en un packaging cerrado, lo que hace que descubrirlo sea una sorpresa.

En Japón, además, son considerados amuletos de la suerte, asociados a la felicidad y la buena energía. Esa mezcla de ternura, azar y superstición los convirtió en un objeto aún más atractivo para quienes siguen las tendencias.

Dónde conseguir los Sony Angels y cuánto cuestan

Los Sonny Angels pueden encontrarse en su tienda oficial, en Amazon y en marketplaces como AliExpress, donde abundan tanto modelos originales como imitaciones e incluso versiones inspiradas en franquicias como Dragon Ball, Shin Chan, Marvel o los populares Labubu que conquistaron al K-pop de la mano de Lalisa.

Los precios varían: mientras en tiendas reconocidas rondan entre 50 y 60 euros, en plataformas masivas como Amazon suelen estar entre los más vendidos a un costo más accesible.